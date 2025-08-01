Эстония предупредила Украину о новой стратегии РФ в войне

Россия резко нарастила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Количество атак возросло почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
Главные тезисы
- Россия значительно увеличила число атак по гражданской инфраструктуре Украины, в 7 раз превысив данные прошлого года.
- Эстония высказала озабоченность ростом числа атак и жертв среди гражданского населения в Украине, указав на новую стратегию РФ в войне.
- Вопреки преимуществу российских ресурсов, стратегия России не привела к заметным успехам на оперативно-тактическом уровне.
Россия в 7 раз увеличила удары по гражданской инфраструктуре Украины
Об этом сообщает руководитель Разведывательного центра Эстонских вооруженных сил полковник Антс Кивиселг.
Он отметил, что июнь этого года стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.
В то же время, он отметил, что оценивая состояние здоровья освобожденных украинских военнопленных, следует признать, что Россия таким образом открыто демонстрирует свое неуважение к Женевской конвенции и нормам международного права в целом.
По его словам, пренебрежение Россией к соблюдению основных норм прав человека также демонстрируется ее отношением к собственным солдатам.
Появляется все больше фактов и примеров того, как командиры российских подразделений пытают и даже убивают собственных солдат или с целью так называемой дисциплинарной борьбы или просто шантажа.
Учитывая вышесказанное, по словам Кивиселга, неудивительно, что, несмотря на многократное преимущество россиян в технологиях и человеческих ресурсах, они не достигли никаких заметных успехов на оперативно-тактическом уровне ни за последние месяцы, ни даже за последнюю неделю.
Он сказал, что основное внимание россиян продолжает уделяться Донецку, где происходит больше обстрелов и где они уже несколько месяцев пытаются любой ценой изолировать Покровский район.
В то же время, по его словам, россияне же пытаются атаковать эти позиции изо дня в день с минимальным успехом и ценой больших потерь как в живой силе, так и в технике.
Кивиселг отметил, что пренебрежение россиян к человеческой жизни также отражается в росте количества нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру и жилые районы, что приводит к резкому увеличению количества жертв среди гражданского населения.
С января этого года Россия совершила примерно 23 300 атак беспилотников и ракет против Украины, что более чем на 600 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (примерно 3 300).
Отметим, что прирост атак с учетом озвученных цифр возрос в 7 раз.
По словам Кивиселга, в результате этих обстрелов количество жертв среди гражданского населения выросло на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 6 800, включая почти 1 100 погибших и 5 700 раненых.
Он отметил, что только в июне этого года в Украине погибли и были ранены более 1500 человек, что делает этот месяц наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.
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