Эстония предупредила Украину о новой стратегии РФ в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Эстония предупредила Украину о новой стратегии РФ в войне

ракета
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Источник:  ERR

Россия резко нарастила удары по гражданской инфраструктуре Украины. Количество атак возросло почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

Главные тезисы

  • Россия значительно увеличила число атак по гражданской инфраструктуре Украины, в 7 раз превысив данные прошлого года.
  • Эстония высказала озабоченность ростом числа атак и жертв среди гражданского населения в Украине, указав на новую стратегию РФ в войне.
  • Вопреки преимуществу российских ресурсов, стратегия России не привела к заметным успехам на оперативно-тактическом уровне.

Россия в 7 раз увеличила удары по гражданской инфраструктуре Украины

Об этом сообщает руководитель Разведывательного центра Эстонских вооруженных сил полковник Антс Кивиселг.

Кивиселг подчеркнул, что Россия все чаще атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, и хотя украинцам удалось сбить большинство беспилотников и ракет, учитывая их большое количество, неизбежно, что некоторые из них достигнут своих целей.

Он отметил, что июнь этого года стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.

Учитывая совершенно разные позиции обеих сторон, трудно представить, что что-то изменится в ближайшее время. Как и в предыдущих случаях, единственным ощутимым результатом в этот раз стал очередной обмен пленными.

Антс Кивиселг

Антс Кивиселг

Полковник ВС Эстонии

В то же время, он отметил, что оценивая состояние здоровья освобожденных украинских военнопленных, следует признать, что Россия таким образом открыто демонстрирует свое неуважение к Женевской конвенции и нормам международного права в целом.

По его словам, пренебрежение Россией к соблюдению основных норм прав человека также демонстрируется ее отношением к собственным солдатам.

Появляется все больше фактов и примеров того, как командиры российских подразделений пытают и даже убивают собственных солдат или с целью так называемой дисциплинарной борьбы или просто шантажа.

Учитывая вышесказанное, по словам Кивиселга, неудивительно, что, несмотря на многократное преимущество россиян в технологиях и человеческих ресурсах, они не достигли никаких заметных успехов на оперативно-тактическом уровне ни за последние месяцы, ни даже за последнюю неделю.

Он сказал, что основное внимание россиян продолжает уделяться Донецку, где происходит больше обстрелов и где они уже несколько месяцев пытаются любой ценой изолировать Покровский район.

Будучи преимущественно в значительном меньшинстве, украинцы здесь преимущественно используют тактику истощения, которая выражается в использовании подготовленных оборонных позиций.

В то же время, по его словам, россияне же пытаются атаковать эти позиции изо дня в день с минимальным успехом и ценой больших потерь как в живой силе, так и в технике.

Кивиселг отметил, что пренебрежение россиян к человеческой жизни также отражается в росте количества нападений на украинскую гражданскую инфраструктуру и жилые районы, что приводит к резкому увеличению количества жертв среди гражданского населения.

С января этого года Россия совершила примерно 23 300 атак беспилотников и ракет против Украины, что более чем на 600 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (примерно 3 300).

Отметим, что прирост атак с учетом озвученных цифр возрос в 7 раз.

По словам Кивиселга, в результате этих обстрелов количество жертв среди гражданского населения выросло на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 6 800, включая почти 1 100 погибших и 5 700 раненых.

Он отметил, что только в июне этого года в Украине погибли и были ранены более 1500 человек, что делает этот месяц наибольшим количеством жертв среди гражданского населения за три года войны.

В нынешней ситуации следует признать, что лучшей защитой от дронов является атака. Поэтому в ближайшее время мы можем услышать, что Украина приняла меры по уничтожению заводов по производству дронов в России, таких как "Алабуга".

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