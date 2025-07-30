Россия осуществила более 10 тыс химических атак против ВСУ с 2022 года

Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против сил обороны Украины.

Химический террор: Россия масштабировала использование ядовитых веществ против ВСУ

По данным спецслужбы, речь идет, среди прочего, об аэрозольных гранатах К-51, РГР и РГ-Во, снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

Также нередки случаи применения российскими захватчиками ампул с ядовитым веществом — хлорпикрином.

Использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993. Поделиться

По материалам следствия, наибольшее количество химических боеприпасов россияне используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонные позиции украинских защитников.

После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые военных, прежде всего глаза и органы дыхания.

Таким образом, враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь окупантов.

Больше фактов применения такого оружия российскими военными зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

В целях документирования и привлечения россиян к ответственности за эти преступления СБУ не только расследует собственные уголовные производства, но и привлекает к документированию этих фактов профильные международные организации. Поделиться

В спецслужбе также акцентировали, что в рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается расследование для привлечения военно-политического руководства государства-агрессора и всех причастных к ответственности.