Россия осуществила более 10 тыс химических атак против ВСУ с 2022 года
Категория
Украина
Дата публикации

Россия осуществила более 10 тыс химических атак против ВСУ с 2022 года

СБУ
граната
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Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Россия осуществила более 10 тыс. химических атак против ВСУ с начала полномасштабной войны.
  • В химических атаках используются отравляющие вещества, снаряженные в гранаты и ампулы, наносящие ущерб органам дыхания и зрительным оболочкам военных.
  • Служба безопасности Украины документирует факты использования химического оружия Россией и привлекает международные организации к расследованию этих преступлений.

Химический террор: Россия масштабировала использование ядовитых веществ против ВСУ

По данным спецслужбы, речь идет, среди прочего, об аэрозольных гранатах К-51, РГР и РГ-Во, снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

Также нередки случаи применения российскими захватчиками ампул с ядовитым веществом — хлорпикрином.

Использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993.

По материалам следствия, наибольшее количество химических боеприпасов россияне используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонные позиции украинских защитников.

После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые военных, прежде всего глаза и органы дыхания.

Таким образом, враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь окупантов.

Больше фактов применения такого оружия российскими военными зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.

В целях документирования и привлечения россиян к ответственности за эти преступления СБУ не только расследует собственные уголовные производства, но и привлекает к документированию этих фактов профильные международные организации.

В спецслужбе также акцентировали, что в рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается расследование для привлечения военно-политического руководства государства-агрессора и всех причастных к ответственности.

Среди прочих в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову — начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) вооруженных сил РФ.

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