Россия осуществила более 10 тыс химических атак против ВСУ с 2022 года

Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны задокументировала более 10 тысяч химических атак РФ против сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Россия осуществила более 10 тыс. химических атак против ВСУ с начала полномасштабной войны.
- В химических атаках используются отравляющие вещества, снаряженные в гранаты и ампулы, наносящие ущерб органам дыхания и зрительным оболочкам военных.
- Служба безопасности Украины документирует факты использования химического оружия Россией и привлекает международные организации к расследованию этих преступлений.
Химический террор: Россия масштабировала использование ядовитых веществ против ВСУ
По данным спецслужбы, речь идет, среди прочего, об аэрозольных гранатах К-51, РГР и РГ-Во, снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).
Также нередки случаи применения российскими захватчиками ампул с ядовитым веществом — хлорпикрином.
По материалам следствия, наибольшее количество химических боеприпасов россияне используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонные позиции украинских защитников.
После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые военных, прежде всего глаза и органы дыхания.
Таким образом, враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь окупантов.
Больше фактов применения такого оружия российскими военными зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.
В спецслужбе также акцентировали, что в рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается расследование для привлечения военно-политического руководства государства-агрессора и всех причастных к ответственности.
Среди прочих в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову — начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) вооруженных сил РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-