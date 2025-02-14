Армия РФ использует против ВСУ боеприпасы с запрещенными химвеществами — данные исследования

Две лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что россияне применяют в Украине гранаты, содержащие запрещенные химические вещества.
Главные тезисы
- Результаты исследований двух лабораторий Организации по запрещению химического оружия подтверждают применение Российской армией химических боеприпасов против Вооруженных Сил Украины.
- В период с февраля 2023 по февраль 2025 года задокументировано более 6000 случаев использования запрещенных химических веществ военными РФ, включая хлорпикрин, CS, CN и меркаптаны.
- Эксперты Организации по запрещению химического оружия сертифицированными лабораториями подтверждают нарушения Россией международных конвенций о запрете химического оружия.
Россия использует против Украины химическое оружие
Эксперты ОСХЗ с соблюдением соответствующих процедур тщательно проанализировали предоставленные Украиной материалы, в том числе четыре российские гранаты РГ-Во и соответствующие образцы почвы и травы.
Как результат, две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХО подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств борьбы с массовыми беспорядками.
Об этом говорилось в выводах о переданных Украиной доказательствах нарушения Российской Федерацией Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.
В МИД сообщили, что постоянно информируют международное сообщество о систематическом применении РФ опасных химических веществ против Украины, в частности, слезоточивых гранат типа "РГ-Во".
В министерстве подчеркнули, что такие действия России являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
В мае 2024 года Государственный департамент США по обоснованию новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.
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