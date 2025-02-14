Армія РФ використовує проти ЗСУ боєприпаси з забороненими хімречовинами — дані дослідження

Дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили, що росіяни застосовують в Україні гранати, що містять заборонені хімічні речовини.

Росія використовує проти України хімічну зброю

Експерти ОЗХЗ з дотриманням відповідних процедур ґрунтовно проаналізували надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту та трави.

Як результат, дві незалежні одна від одної сертифіковані лабораторії ОЗХЗ підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями.

Про це йшлося у висновках щодо переданих Україною доказів порушення Російською Федерацією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

У МЗС повідомили, що постійно інформують міжнародну спільноту про систематичне застосування РФ небезпечних хімічних речовин проти України, зокрема сльозогінних гранат типу "РГ-Во".

У період з лютого 2023 до лютого 2025 року були задокументовані 6 129 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, зокрема 2-хлоробензальмалононітрил (CS), хлорацетофенон (CN), а також хлорпікрин та меркаптани (малодоранти). Поширити

В міністерстві наголосили, що такі дії Росії є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.