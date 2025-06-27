Почти 900 раз в течение мая. Россия использует против ВСУ боеприпасы с химвеществами

Организации по запрету химического оружия подтвердили, что Россия применяет химическое оружие против ВСУ. По данным Генштаба, только в течение мая агрессор 888 раз применял опасные химические соединения в поле боя.

Россия использовала 888 раз против ВСУ в мае боеприпасы с химвеществами

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в Фейсбуке, комментируя последний отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Согласно отчету Россия систематически использует химическое оружие против защитников Украины.

Речь идет об иританте слезоточивого действия, который запрещен для использования в качестве метода ведения войны. Соответствующие химические соединения были обнаружены в гранатах, которые использовались российской армией против сил обороны Украины. Поделиться

Это уже третий отчет ОЗХО, подтверждающий, что Россия систематически и целенаправленно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

По данным Генштаба, только в течение мая 2025 агрессор 888 раз применял опасные химические соединения на поле боя. Систематически и целенаправленно совершая подобные преступления, Россия стремится разрушить систему международного права.

Организация по запрету химического оружия подтвердила применение российскими войсками «токсичного химического вещества» против украинских сил, что является нарушением международного права.