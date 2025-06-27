Почти 900 раз в течение мая. Россия использует против ВСУ боеприпасы с химвеществами

Организации по запрету химического оружия подтвердили, что Россия применяет химическое оружие против ВСУ. По данным Генштаба, только в течение мая агрессор 888 раз применял опасные химические соединения в поле боя.
Главные тезисы
- Россия использовала химическое оружие против ВСУ практически 900 раз в мае, нарушая международные нормы и договоренности.
- Отчет ОЗХО подтверждает факт систематического применения химического оружия Россией на поле боя в Украине.
- Российская армия использует опасные химические соединения, включая иританты слезоточивого действия, против защитников Украины.
Россия использовала 888 раз против ВСУ в мае боеприпасы с химвеществами
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в Фейсбуке, комментируя последний отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Согласно отчету Россия систематически использует химическое оружие против защитников Украины.
Это уже третий отчет ОЗХО, подтверждающий, что Россия систематически и целенаправленно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.
По данным Генштаба, только в течение мая 2025 агрессор 888 раз применял опасные химические соединения на поле боя. Систематически и целенаправленно совершая подобные преступления, Россия стремится разрушить систему международного права.
Организация по запрету химического оружия подтвердила применение российскими войсками «токсичного химического вещества» против украинских сил, что является нарушением международного права.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-