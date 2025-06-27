Майже 900 разів протягом травня. Росія використовує проти ЗСУ боєприпаси з хімречовинами

Організації із заборони хімічної зброї підтвердила, що Росія застосовує хімічну зброю проти ЗСУ. За даними Генштабу, лише протягом травня агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою.
Головні тези:
- Російська армія використовує хімічні сполуки проти захисників України практично 900 разів у травні цього року.
- Звіт ОЗХЗ підтверджує факт систематичного застосування Росією хімічної зброї, що порушує міжнародні норми та Конвенцію про заборону хімічної зброї.
Росія використала 888 разів проти ЗСУ у травні боєприпаси з хімречовинами
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив у Фейсбуці, коментуючи останній звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
Згідно зі звітом, Росія систематично використовує хімічну зброю проти захисників України.
Це вже третій звіт ОЗХЗ, який підтверджує, що Росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.
За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою. Систематично і цілеспрямовано скоюючи подібні злочини, Росія прагне зруйнувати систему міжнародного права.
Організація із заборони хімічної зброї підтвердила застосування російськими військами «токсичної хімічної речовини» проти українських сил, що є порушенням міжнародного права.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-