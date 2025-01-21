В ЄС готуються заборонити використання "вічних хімікатів"
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В ЄС готуються заборонити використання "вічних хімікатів"

виробництво PFAS
Джерело:  Reuters

Єврокомісія готується ввести заборону на використання так званих “вічних хімікатів” або ж PFAS, які широко використовуються у багатьох споживчих та промислових товарах. 

Головні тези:

  • У ЄС планується заборонити використання “вічних хімікатів” (PFAS), які накопичуються в екосистемах, воді та організмах людей.
  • PFAS використовуються в широкому колі товарів, включаючи косметику, посуд та деталі для літаків, але їх стійкість та шкідливість призвели до необхідності заборони.
  • Широку заборону на використання PFAS підтримують країни, такі як Данія, Німеччина та Норвегія, але рішення про це може бути прийняте найраніше у 2026 році.

Що відомо про плани з заборони використання PFAS у ЄС

У ЄС занепокоєні тим, що перфтороалкілові та поліфтороалкілові речовини фактично не розкладаються у навколишньому середовищі і накопичуються в екосистемах, воді та, зрештою, в організмах людей.

У ЄС хочуть заборонити широке використання PFAS
Забруднення PFAS

Вони мають стійкість до екстремальних температур та невразливі до корозії, що дозволяє використовувати їх в процесі виготовлення широкого кола товарів, включаючи косметику, антипригарне покриття для посуду та деталі для літаків та вітрових турбін.

Це те, що, звичайно, важливо для нас, людей, а також для навколишнього середовища, але я думаю, що також і для промисловості, щоб вони знали, як вони можуть поступово відмовитися від PFAS, — зазначила глава екологічного відомства ЄС Джессіка Росвалл.

Хто у ЄС підтримує широку заборону на PFAS

Широку заборону на використання PFAS підтримують Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Швеція, однак рішення навряд-чи буде прийняте раніше, ніж у 2026 році.

Водночас Росвалл зазначила, що вони також зіткнуться з обмеженнями, в тому числі щодо способу їх утилізації.

Згідно з даними хімічних агентств скандинавських країн, на промисловість, зокрема виробництво пластмас та електроніки, припадає найбільше використання PFAS.

Заборону буде введено на використання PFAS у споживчих товарах, з винятками для найважливіших промислових потреб.

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