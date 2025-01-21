Єврокомісія готується ввести заборону на використання так званих “вічних хімікатів” або ж PFAS, які широко використовуються у багатьох споживчих та промислових товарах.

Що відомо про плани з заборони використання PFAS у ЄС

У ЄС занепокоєні тим, що перфтороалкілові та поліфтороалкілові речовини фактично не розкладаються у навколишньому середовищі і накопичуються в екосистемах, воді та, зрештою, в організмах людей.

Забруднення PFAS

Вони мають стійкість до екстремальних температур та невразливі до корозії, що дозволяє використовувати їх в процесі виготовлення широкого кола товарів, включаючи косметику, антипригарне покриття для посуду та деталі для літаків та вітрових турбін.

Це те, що, звичайно, важливо для нас, людей, а також для навколишнього середовища, але я думаю, що також і для промисловості, щоб вони знали, як вони можуть поступово відмовитися від PFAS, — зазначила глава екологічного відомства ЄС Джессіка Росвалл. Поширити

Хто у ЄС підтримує широку заборону на PFAS

Широку заборону на використання PFAS підтримують Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Швеція, однак рішення навряд-чи буде прийняте раніше, ніж у 2026 році.

Водночас Росвалл зазначила, що вони також зіткнуться з обмеженнями, в тому числі щодо способу їх утилізації.

Згідно з даними хімічних агентств скандинавських країн, на промисловість, зокрема виробництво пластмас та електроніки, припадає найбільше використання PFAS.