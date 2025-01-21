Єврокомісія готується ввести заборону на використання так званих “вічних хімікатів” або ж PFAS, які широко використовуються у багатьох споживчих та промислових товарах.
Головні тези:
- У ЄС планується заборонити використання “вічних хімікатів” (PFAS), які накопичуються в екосистемах, воді та організмах людей.
- PFAS використовуються в широкому колі товарів, включаючи косметику, посуд та деталі для літаків, але їх стійкість та шкідливість призвели до необхідності заборони.
- Широку заборону на використання PFAS підтримують країни, такі як Данія, Німеччина та Норвегія, але рішення про це може бути прийняте найраніше у 2026 році.
Що відомо про плани з заборони використання PFAS у ЄС
У ЄС занепокоєні тим, що перфтороалкілові та поліфтороалкілові речовини фактично не розкладаються у навколишньому середовищі і накопичуються в екосистемах, воді та, зрештою, в організмах людей.
Вони мають стійкість до екстремальних температур та невразливі до корозії, що дозволяє використовувати їх в процесі виготовлення широкого кола товарів, включаючи косметику, антипригарне покриття для посуду та деталі для літаків та вітрових турбін.
Хто у ЄС підтримує широку заборону на PFAS
Широку заборону на використання PFAS підтримують Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія та Швеція, однак рішення навряд-чи буде прийняте раніше, ніж у 2026 році.
Водночас Росвалл зазначила, що вони також зіткнуться з обмеженнями, в тому числі щодо способу їх утилізації.
Згідно з даними хімічних агентств скандинавських країн, на промисловість, зокрема виробництво пластмас та електроніки, припадає найбільше використання PFAS.
Заборону буде введено на використання PFAS у споживчих товарах, з винятками для найважливіших промислових потреб.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-