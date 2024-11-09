Американські хіміки з Національної лабораторії ім. Лоуренса Берклі створюють новий надважкий елемент, який згодом буде додано до періодичної таблиці.

Що відомо про ймовірну появу нового надважкого елементу у періодичній таблиці

Зазначається, що поки новий синтетичний хімічний елемент має назву "елемент 120” та має стати найважчим серед усіх інших елементів у періодичній таблиці.

Наразі відомо 118 елементів, перелічених у періодичній таблиці: від водню, який має один протон у своєму ядрі, до оганесону, який був офіційно названий у 2016 році й має щонайменше 294 субатомні частинки, упаковані в центри своїх атомів (118 протонів і щонайменше 176 нейтронів)

При цьому американські науковці вважають, що у космосі, певно, існують набагато важчі хімічні елементи.

Періодична таблиця хімічних елементів

За їх словами, зрозуміти які вони і як поводяться, можна тільки за допомогою розробки нових методів синтезу цих елементів на Землі.

Наразі найперспективнішими кандидатами на додавання до періодичної системи є елемент 119, який отримав попередню назву унуненній та елемент 120, також відомий як унбінілій.

Це надважкі елементи, які не уміщуються у жодному з рядків періодичної таблиці. Якщо вони будуть створені, їх доведеться додавати у окремі рядки.

Однак наразі науковцям не вдалось синтезувати жоден з них.

За результатами дослідження американські науковці представили новий метод створення надважкого елемента ліверморію, який займає 116 місце у періодичній таблиці.

Ліверморій отримують шляхом бомбардування плутонію-244, ізотопу плутонію з додатковими нейтронами, випареними іонами або зарядженими атомами титану.

На думку американських вчених, ця технологія може бути успішно використана для створення унбінілію за рахунок бомбардування іонами титану ізотопів каліфорнію, який важчий за плутоній.

Ця реакція ніколи не була продемонстрована раніше, і було важливо довести, що вона можлива, перш ніж приступити до нашої спроби створити [елемент] 120. Створення нового елемента — надзвичайно рідкісне досягнення, — пояснює провідний автор дослідження вчений-ядерник з Національної лабораторії імені Лоуренса Берклі Джеклін Гейтс. Поширити

Ймовірно, науковцям знадобиться певний час для створення унбінілію.

У рамках цього дослідження науковці витратили 22 дні для утворення усього двох атомів ліверморію у 88-дюймовому циклотроні Лабораторії Берклі, який постійно стріляв іонами титану в ізотоп плутонію.

Вчені кажуть, що для елемента 120 потрібно приблизно в 10 разів більше часу, ніж для елемента 116.

Що не так із утворенням надважких елементів

Ключова проблема полягає у тому, що після створення надважкі елементи стають дуже нестабільними і стрімко руйнуються.

Однак американські дослідники очікують, що після досягнення елементами певного розміру вони потрапляють у так звану “зону стабільності”, де значно довше зберігають власну цілісність.

На думку хіміків з Національної лабораторії імені Лоуренса Берклі, унбінілій здатен досягати такої стабільності.

Науковці сподіваються, що його синтез відкриє низку можливостей для дослідження надважких елементів.

Попри це, американські вчені не знають, як насправді себе поводитиме новий надважкий елемент.