Американские химики из Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли создают новый сверхтяжелый элемент, который впоследствии будет добавлен в периодическую таблицу.

Что известно о вероятном появлении нового сверхтяжелого элемента в периодической таблице

Отмечается, что пока новый синтетический химический элемент называется "элемент 120" и должен стать самым тяжелым среди всех других элементов в периодической таблице.

Известно 118 элементов, перечисленных в периодической таблице: от водорода, который имеет один протон в своем ядре, до аганесона, который был официально назван в 2016 году и имеет по меньшей мере 294 субатомные частицы, упакованные в центры своих атомов (118 протонов и по меньшей мере 17 )

При этом американские ученые считают, что в космосе, вероятно, существуют более тяжелые химические элементы.

Периодическая таблица химических элементов

По их словам, понять, какие они и как ведут себя, можно только посредством разработки новых методов синтеза этих элементов на Земле.

Сейчас наиболее перспективными кандидатами в добавление к периодической системе является элемент 119, получивший предыдущее название внуненний и элемент 120, также известный как унбинилий.

Это сверхтяжелые элементы, которые не содержатся ни в одной из строк периодической таблицы.

Однако ученым не удалось синтезировать ни один из них.

По результатам исследования американские ученые представили новый метод создания сверхтяжелого элемента ливермория, занимающего 116 место в периодической таблице.

Ливерморий получают путем бомбардировки плутония-244, изотопа плутония с дополнительными нейтронами, испаренными ионами или заряженными атомами титана.

По мнению американских ученых, эта технология может быть успешно использована для создания унбинилия за счет бомбардировки ионами титана изотопов калифорния, который тяжелее плутония.

Эта реакция никогда не была продемонстрирована ранее, и было важно доказать, что она возможна, прежде чем приступить к нашей попытке создать [элемент] 120. Создание нового элемента — чрезвычайно редкое достижение, — объясняет ведущий автор исследования ученый-ядерщик из Национальной лаборатории имени Лоуренса. Беркли Джеклин Гейтс. Поделиться

Вероятно, ученым понадобится время для создания унбинилия.

В рамках этого исследования ученые потратили 22 дня для образования всего двух атомов ливермория в 88-дюймовом циклотроне Лаборатории Беркли, постоянно стрелявшего ионами титана в изотоп плутония.

Ученые говорят, что для элемента 120 требуется примерно в десять раз больше времени, чем для элемента 116.

Что не так с образованием сверхтяжелых элементов

Ключевая проблема заключается в том, что после создания сверхтяжелые элементы становятся очень нестабильными и быстро разрушаются.

Однако американские исследователи ожидают, что по достижении элементами определенного размера они попадают в так называемую "зону стабильности", где значительно дольше сохраняют собственную целостность.

По мнению химиков из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли, унбинилий способен добиваться такой стабильности.

Ученые надеются, что его синтез откроет ряд возможностей для исследования сверхтяжелых элементов.

Несмотря на это, американские ученые не знают, как себя будет вести новый сверхтяжелый элемент.