Ученые оказали негативное влияние агрессии на здоровье сердца
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые оказали негативное влияние агрессии на здоровье сердца

Гнев
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Источник:  online.ua

Исследователи из США обнаружили связь между гневом и агрессивными эмоциями и здоровьем сердца.

Главные тезисы

  • Исследователи выявили связь между гневом и агрессивными эмоциями и здоровьем сердца, подчеркивая негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
  • Контроль над гневом и эмоциями играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и уменьшении риска хронических заболеваний.
  • Участники эксперимента, подавляющие гневные и негативные эмоции, показали изменения в работе сердечно-сосудистой системы, что увеличивает вероятность хронических заболеваний.
  • Открытое выражение гнева или попытка контроля над ним вызывает разные реакции сердца, что подтверждает влияние эмоций на здоровье.
  • Исследование показало, что личные черты, связанные с выражением гнева, могут влиять на ответ организма на стрессовые ситуации, имея важное значение для здоровья сердца.

Как гнев и агрессия влияют на здоровье сердца

По результатам исследования американских ученых оказалось, что эмоциональные люди, подавляющие гневные и негативные эмоции, провоцируют изменения в работе сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск хронических заболеваний.

Отмечается, что в исследовании Midlife Development in the United States была проанализирована информация 669 участников, прошедших контролируемый стресс-тест с измерением АД и частоты сердечных сокращений.

Гнев и агрессия негативно влияют на работу сердца
Гнев

В рамках исследования ученые рассмотрели два основных аспекта гнева: темперамент, определяющий склонность к внезапному неспровоцированному гневу, и гневную реакцию, возникающую в ответ на конкретные ситуации.

Исследователи также оценили, как именно участники эксперимент обычно проявляют собственный гнев — или они контролируют собственные эмоции, или открыто выражают гнев, или подавляют его.

Для воспроизведения психосоциального стресса участникам необходимо было выполнить две задачи, способные спровоцировать стрессовые реакции, которыми были арифметическое упражнение и задача Струпа.

В частности, первая задача предусматривала решение математических задач в условиях ограниченного времени, а задача Струпа представляла собой определение цвета слова, написанного другим цветом (например, слово "синий", написанное красным).

Обе задачи выполняли ученые постоянно наблюдали за артериальным давлением и частотой сердечных сокращений участников во время выполнения заданий.

Задания выполнялись на компьютере, который регистрировал ответы участников и адаптировал сложность в зависимости от результатов для поддержания постоянного уровня стресса.

Ученые постоянно наблюдали за АД и частотой сердечных сокращений участников во время выполнения заданий.

Что продемонстрировали результаты эксперимента

По результатам исследования было установлено, что личные качества человека, связанные с выражением гнева, влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Люди, часто переживающие гнев и вызванный им стресс, обычно демонстрируют так называемую "сниженную" реакцию, что означает, что их частота сердечных сокращений и артериальное давление повышаются меньше, чем ожидалось.

При этом они демонстрируют более высокий уровень стресса, несмотря на меньшие сердечно-сосудистые реакции.

Среди тех, кто обычно подавляет гнев, заметно еще меньшее повышение артериального давления, что еще больше влияет на сердечно-сосудистую систему.

Участники, испытывавшие гнев в ответ на конкретные триггеры, такие как разочарование или несправедливость, показывали разные реакции в зависимости от того, как они выражали свои чувства. Те, кто открыто демонстрировал или просто пытался контролировать свой гнев, обычно показывали меньшую сердечно-сосудистую реактивность.

Однако те, кто обладал высоким уровнем контроля над гневом, демонстрировали более выраженную сердечно-сосудистую реакцию. В них наблюдалось повышение АД и частоты сердечных сокращений при выполнении стрессовых заданий.

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