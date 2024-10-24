По словам медиков, людям, которые испытывают проблемы из-за высокого кровяного давления, в первую очередь следует отказаться от употребления пищи с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров.
Главные тезисы
- Отказ от потребления ультраобработанных продуктов с избыточным содержанием натрия, сахара и насыщенных жиров поможет предотвратить проблемы с сердцем и высоким давлением.
- Уменьшение времени, проведенного в сидячем положении, даже на 40 минут в день, может снизить риск развития боли в спине, особенно у людей с избыточным весом.
- Здоровое питание и регулярная физическая активность являются основой для поддержания здоровья сердца и предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой.
- Избегайте употребления продуктов с высоким содержанием натрия, сахара и насыщенных жиров, таких как чипсы, крекеры, конфеты, выпечка в упаковке и газировка, для поддержания здоровья сердца.
- Для предотвращения боли в спине важно уменьшить время проведенное в сидячем положении и увеличить активность в течение дня, даже небольшие изменения в образе жизни могут принести заметные результаты.
Что не следует есть людям с высоким кровяным давлением и проблемами с сердцем
Отмечается , что речь идет об ультрапереработанных продуктах, в частности, чипсах, крекерах, конфетах, выпечке в упаковке и сладкой газировке.
В таких продуктах высоко содержание натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов.
По словам доктора медицины и магистра общественного здравоохранения Дэвида Л. Каца, людям с высоким давлением следует в первую очередь отказаться от потребления таких продуктов.
И дело не в том, что случайные чипсы или замороженная пицца — это "худшие продукты" в мире. Проблема в их количестве, которое мы потребляем.
Они содержат много добавленного натрия, который является основным фактором колебания артериального давления. Кроме того, в таких продуктах обычно больше добавленного сахара и насыщенных жиров, ухудшающих здоровье сердца.
Как людям с избыточным весом избегать боли в спине
По словам медиков и ученых, уменьшение времени, которое человек проводит сидячие, позволит предотвратить усиление боли в спине даже при наличии первых легких симптомов.
Ученые по результатам исследования отмечают, что даже сокращение сиденья всего на 40 минут будет иметь эффект.
В рамках исследования ученые привлекали участников с индексом тела с признаками ожирения или избыточного веса.
Кроме этого, участники исследования подтверждали, что имели менее двух часов в день умеренной или интенсивной активности еженедельно.
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