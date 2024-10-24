По словам медиков, людям, которые испытывают проблемы из-за высокого кровяного давления, в первую очередь следует отказаться от употребления пищи с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров.

Что не следует есть людям с высоким кровяным давлением и проблемами с сердцем

Отмечается , что речь идет об ультрапереработанных продуктах, в частности, чипсах, крекерах, конфетах, выпечке в упаковке и сладкой газировке.

В таких продуктах высоко содержание натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов.

По словам доктора медицины и магистра общественного здравоохранения Дэвида Л. Каца, людям с высоким давлением следует в первую очередь отказаться от потребления таких продуктов.

Ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, которые домашние повара никогда или почти никогда не будут использовать, включая ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы, отмечает Кац. Поделиться

Ультраобработанные продукты

И дело не в том, что случайные чипсы или замороженная пицца — это "худшие продукты" в мире. Проблема в их количестве, которое мы потребляем.

Они содержат много добавленного натрия, который является основным фактором колебания артериального давления. Кроме того, в таких продуктах обычно больше добавленного сахара и насыщенных жиров, ухудшающих здоровье сердца.

Как людям с избыточным весом избегать боли в спине

По словам медиков и ученых, уменьшение времени, которое человек проводит сидячие, позволит предотвратить усиление боли в спине даже при наличии первых легких симптомов.

Ученые по результатам исследования отмечают, что даже сокращение сиденья всего на 40 минут будет иметь эффект.

В рамках исследования ученые привлекали участников с индексом тела с признаками ожирения или избыточного веса.

Кроме этого, участники исследования подтверждали, что имели менее двух часов в день умеренной или интенсивной активности еженедельно.