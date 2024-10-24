За словами медиків, людям, які мають проблеми через високий кров'яний тиск, у першу чергу слід відмовитись від вживання їжі с високим вмістом натрію та насичених жирів.

Що не слід їсти людям з високим кров’яним тиском та проблемами із серцем

Зазначається, що мова йде про ультраперероблені продукти, зокрема, чипси, крекери, цукерки, випічку в упаковці та солодку газовану воду.

У таких продуктах високий вміст натрію, доданого цукру, насичених жирів та консервантів.

За словами доктора медицини та магістра громадської охорони здоров'я Девіда Л. Каца, людям з високим тиском слід у першу чергу відмовитись від споживання таких продуктів.

Ультраоброблені продукти містять інгредієнти, які домашні кухарі ніколи або майже ніколи не будуть використовувати, включаючи ароматизатори, барвники, текстуризатори та емульгатори, — наголошує Кац. Поширити

Ультраоброблені продукти

І річ не у тому, що випадкові чипси чи заморожена піца — це "найгірші продукти" у світі. Проблема у їхній кількості, яку ми споживаємо.

А вони містять багато доданого натрію, який є основним фактором коливання артеріального тиску. Окрім того, у таких продуктах зазвичай більше доданого цукру та насичених жирів, які погіршують здоров'я серця.

Як людям із надмірною вагою уникати болю у спині

За словами медиків та науковців, зменшення часу, який людина проводить сидячі, дозволить запобігти посиленню болю у спині навіть за наявності перших легких симптомів.

Науковці за результатами дослідження зазначають, що навіть скорочення сидіння всього на 40 хвилин матиме ефект.

У рамках дослідження науковці залучали учасників із індексом тіла з ознаками ожиріння або надмірної ваги.

Окрім цього учасники дослідження підтверджували, що мали менше двох годин на день помірної або інтенсивної активності щотижня.