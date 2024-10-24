За словами медиків, людям, які мають проблеми через високий кров'яний тиск, у першу чергу слід відмовитись від вживання їжі с високим вмістом натрію та насичених жирів.
Головні тези:
- Ультраоброблені продукти, які містять надмірну кількість натрію, цукру, насичених жирів та консервантів, є основним провокатором підвищення кров'яного тиску та проблем із серцем.
- Важливо уникати споживання чипсів, крекерів, цукерок, випічки в упаковці та газованої води для збереження здоров'я серця та контролю кров'яного тиску.
- Зменшення часу, проведеного у сидячому положенні, може допомогти запобігти появі болю у спині навіть у людей з ожирінням чи надмірною вагою.
- Навіть 40-хвилинне скорочення часу сидіння впливає на уничтоження болю у спині, що підтверджено результатами наукових досліджень.
- Здорове харчування та достатня фізична активність є основою для підтримання здоров'я серця та запобігання проблемам із серцево-судинною системою.
Що не слід їсти людям з високим кров’яним тиском та проблемами із серцем
Зазначається, що мова йде про ультраперероблені продукти, зокрема, чипси, крекери, цукерки, випічку в упаковці та солодку газовану воду.
У таких продуктах високий вміст натрію, доданого цукру, насичених жирів та консервантів.
За словами доктора медицини та магістра громадської охорони здоров'я Девіда Л. Каца, людям з високим тиском слід у першу чергу відмовитись від споживання таких продуктів.
І річ не у тому, що випадкові чипси чи заморожена піца — це "найгірші продукти" у світі. Проблема у їхній кількості, яку ми споживаємо.
А вони містять багато доданого натрію, який є основним фактором коливання артеріального тиску. Окрім того, у таких продуктах зазвичай більше доданого цукру та насичених жирів, які погіршують здоров'я серця.
Як людям із надмірною вагою уникати болю у спині
За словами медиків та науковців, зменшення часу, який людина проводить сидячі, дозволить запобігти посиленню болю у спині навіть за наявності перших легких симптомів.
Науковці за результатами дослідження зазначають, що навіть скорочення сидіння всього на 40 хвилин матиме ефект.
У рамках дослідження науковці залучали учасників із індексом тіла з ознаками ожиріння або надмірної ваги.
Окрім цього учасники дослідження підтверджували, що мали менше двох годин на день помірної або інтенсивної активності щотижня.
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