Дослідники з США виявили зв'язок між гнівом та агресивними емоціями і здоров'ям серця.

Як гнів та агресія впливають на здоров’я серця

За результатами дослідження американських науковців виявилось, що емоційні люди, які придушують гнівні та негативні емоції, провокують зміни у роботі серцево-судинної системи, збільшуючи ризик хронічних захворювань.

Зазначається, що у дослідженні Midlife Development in the United States було проаналізовано інформацію 669 учасників, які пройшли контрольований стрес-тест з вимірюванням артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Гнів

У рамках дослідження науковці розглянули два основні аспекти гніву: темперамент, який визначає схильність до раптового неспровокованого гніву, та гнівну реакцію, яка виникає у відповідь на конкретні ситуації.

Дослідники також оцінили, як саме учасники експеримент зазвичай проявляють власний гнів — чи вони контролюють власні емоції, чи відкрито висловлюють гнів, або ж придушують його.

Для відтворення психосоціального стресу учасникам необхідно було виконати 2 завдання, здатні спровокувати стресові реакції, якими були арифметична вправа та задача Струпа.

Зокрема, перше завдання передбачало вирішення математичних завдань в умовах обмеженного часу, а задача Струпа представляла собою визначення кольору слова, написаного іншим кольором (наприклад, слово "синій", написане червоним.

Обидва завдання виконувВчені постійно спостерігали за артеріальним тиском і частотою серцевих скорочень учасників під час виконання завдань.

Завдання виконувалися на комп'ютері, який реєстрував відповіді учасників і адаптував складність залежно від результатів, щоб підтримувати постійний рівень стресу.

Вчені постійно спостерігали за артеріальним тиском і частотою серцевих скорочень учасників під час виконання завдань.

Що продемонстрували результати експерименту

За результатами дослідження було встановлено, що особисті риси людини, пов’язані з висловленням гніву, впливають на роботу серцево-судинної системи.

Люди, що часто переживають гнів та викликаний ним стрес, зазвичай демонструють так звану "знижену" реакцію, що означає, що їхня частота серцевих скорочень і артеріальний тиск підвищуються менше, ніж очікувалося.

При цьому вони демонструють вищий рівень стресу, попри менші серцево-судинні реакції.

Серед тих, хто зазвичай придушує гнів, помітне ще менше підвищення артеріального тиску, що ще більше впливає на серцево-судинну систему.

Учасники, які відчували гнів у відповідь на конкретні тригери, такі як розчарування чи несправедливість, показували різні реакції залежно від того, як вони висловлювали свої почуття. Ті, хто відкрито демонстрував або просто намагався контролювати свій гнів, зазвичай показували меншу серцево-судинну реактивність.

Однак ті, хто мав високий рівень контролю над гнівом, демонстрували більш виражену серцево-судинну реакцію. У них спостерігалося підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень під час виконання стресових завдань.