Науковці зазначають, що для оцінки роботи серця упродовж життя необхідно підрахувати кількість ударів за хвилину, адже серцевий ритм може залежати від віку, генетики, емоцій, фізичних навантажень, травм або хвороб.
Головні тези:
- Науковці зазначають, що робота серця залежить від багатьох факторів, таких як вік, генетика, емоції та фізичні навантаження.
- Для оцінки роботи серця важливо вимірювати серцевий ритм та ураховувати оптимальні показники серцевих скорочень.
- Серце людини здатне регулювати частоту ударів залежно від метаболічних потреб організму.
- Частота серцевих скорочень у дорослих в стані спокою зазвичай становить від 60 до 100 ударів на хвилину.
- Виходження частоти серцевих скорочень за межі норми може бути ознакою патологій, які потребують уваги кардіолога.
Що відомо про визначення нормальної роботи серця
За словами керівника відділення серцево-судинної медицини Медичної школи Роберта Вуда Джонсона при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі Парто Сенгупти, існує велика кількість сценаріїв того, із якою швидкістю б’ється серце упродовж дня.
Інтервали серцевих скорочень також сповільнюються і прискорюються приблизно на 100 мілісекунд при кожному вдиху та видиху.
Окрім цього серце здатне регулювати частоту ударів залежно від метаболічних потреб організму.
З віком частота серцевих скорочень, як правило, сповільнюється, позаяк час накладає свій відбиток на серцеві м'язи.
Що відомо про показники нормальної роботи серця
Частота серцевих скорочень вимірюється в ударах за хвилину:
серце дорослої людини в стані спокою здійснює від 60 до 100 ударів на хвилину (частота більшості від 55 до 85);
тим часом новонародженого в стані спокою — від 70 до 190 ударів на хвилину.
Загалом людина із середньою частотою серцевих скорочень у стані спокою 70 ударів на хвилину здійснюватиме 100 800 серцевих скорочень на день. За рік це приблизно 36,8 мільйона ударів, а за середньої тривалості життя в 77,5 років — близько 2,85 млрд ударів.
Якщо ЧСС у дорослого в стані спокою виходить за межі нормального діапазону, це сигналізує кардіологам про патології.
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