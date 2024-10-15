Науковці зазначають, що для оцінки роботи серця упродовж життя необхідно підрахувати кількість ударів за хвилину, адже серцевий ритм може залежати від віку, генетики, емоцій, фізичних навантажень, травм або хвороб.

Що відомо про визначення нормальної роботи серця

За словами керівника відділення серцево-судинної медицини Медичної школи Роберта Вуда Джонсона при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі Парто Сенгупти, існує велика кількість сценаріїв того, із якою швидкістю б’ється серце упродовж дня.

Інтервали серцевих скорочень також сповільнюються і прискорюються приблизно на 100 мілісекунд при кожному вдиху та видиху.

Вимірювання роботи серця

Окрім цього серце здатне регулювати частоту ударів залежно від метаболічних потреб організму.

З віком частота серцевих скорочень, як правило, сповільнюється, позаяк час накладає свій відбиток на серцеві м'язи.

Що відомо про показники нормальної роботи серця

Частота серцевих скорочень вимірюється в ударах за хвилину:

серце дорослої людини в стані спокою здійснює від 60 до 100 ударів на хвилину (частота більшості від 55 до 85);

тим часом новонародженого в стані спокою — від 70 до 190 ударів на хвилину.

Загалом людина із середньою частотою серцевих скорочень у стані спокою 70 ударів на хвилину здійснюватиме 100 800 серцевих скорочень на день. За рік це приблизно 36,8 мільйона ударів, а за середньої тривалості життя в 77,5 років — близько 2,85 млрд ударів.

Якщо ЧСС у дорослого в стані спокою виходить за межі нормального діапазону, це сигналізує кардіологам про патології.