Названо среднее количество ударов сердца человека на протяжении жизни
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Названо среднее количество ударов сердца человека на протяжении жизни

Сердце
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Источник:  Live Science

Ученые отмечают, что для оценки работы сердца в течение жизни необходимо подсчитать количество ударов в минуту, ведь сердечный ритм может зависеть от возраста, генетики, эмоций, физических нагрузок, травм или болезней.

Главные тезисы

  • Сердечный ритм зависит от возраста, генетики, эмоций, физических нагрузок и заболеваний, поэтому оценка работы сердца требует учета множества факторов.
  • Частота сердечных сокращений у взрослых в состоянии покоя обычно составляет от 60 до 100 ударов в минуту, а у новорожденных от 70 до 190 ударов в минуту.
  • Средний взрослый человек с частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту совершает около 100 800 сердечных сокращений в день и примерно 2,85 млрд ударов за жизнь.
  • Измерение работы сердца важно для определения патологий: выход частоты сердечных сокращений за пределы нормы может быть признаком заболеваний, требующих внимания врачей.
  • Понимание оптимальных показателей сердечной деятельности помогает контролировать состояние здоровья и своевременно выявлять возможные заболевания сердечно-сосудистой системы.

Что известно об определении нормальной работы сердца

По словам руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси Парто Сенгупты, существует множество сценариев того, с какой скоростью бьется сердце в течение дня.

Интервалы сердечных сокращений замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.

Ученые определили показатели оптимальной работы сердца
Измерение работы сердца

Кроме того, сердце способно регулировать частоту ударов в зависимости от метаболических потребностей организма.

С возрастом частота сердечных сокращений, как правило, замедляется, так как время накладывает свой отпечаток на сердечные мышцы.

Что известно о показателях нормальной работы сердца

Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту:

  • сердце взрослого человека в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту (частота большинства от 55 до 85);

  • между тем новорожденного в состоянии покоя — от 70 до 190 ударов в минуту.

В общей сложности человек со средней частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту будет совершать 100 800 сердечных сокращений в день. В год это примерно 36,8 миллиона ударов, а при средней продолжительности жизни в 77,5 лет — около 2,85 млрд ударов.

Если ЧСС у взрослого в покое выходит за пределы нормального диапазона, это сигнализирует кардиологам о патологиях.

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