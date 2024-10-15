Ученые отмечают, что для оценки работы сердца в течение жизни необходимо подсчитать количество ударов в минуту, ведь сердечный ритм может зависеть от возраста, генетики, эмоций, физических нагрузок, травм или болезней.

Что известно об определении нормальной работы сердца

По словам руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси Парто Сенгупты, существует множество сценариев того, с какой скоростью бьется сердце в течение дня.

Интервалы сердечных сокращений замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.

Измерение работы сердца

Кроме того, сердце способно регулировать частоту ударов в зависимости от метаболических потребностей организма.

С возрастом частота сердечных сокращений, как правило, замедляется, так как время накладывает свой отпечаток на сердечные мышцы.

Что известно о показателях нормальной работы сердца

Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту:

сердце взрослого человека в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту (частота большинства от 55 до 85);

между тем новорожденного в состоянии покоя — от 70 до 190 ударов в минуту.

В общей сложности человек со средней частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту будет совершать 100 800 сердечных сокращений в день. В год это примерно 36,8 миллиона ударов, а при средней продолжительности жизни в 77,5 лет — около 2,85 млрд ударов.

Если ЧСС у взрослого в покое выходит за пределы нормального диапазона, это сигнализирует кардиологам о патологиях.