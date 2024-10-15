Ученые отмечают, что для оценки работы сердца в течение жизни необходимо подсчитать количество ударов в минуту, ведь сердечный ритм может зависеть от возраста, генетики, эмоций, физических нагрузок, травм или болезней.
Главные тезисы
- Сердечный ритм зависит от возраста, генетики, эмоций, физических нагрузок и заболеваний, поэтому оценка работы сердца требует учета множества факторов.
- Частота сердечных сокращений у взрослых в состоянии покоя обычно составляет от 60 до 100 ударов в минуту, а у новорожденных от 70 до 190 ударов в минуту.
- Средний взрослый человек с частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту совершает около 100 800 сердечных сокращений в день и примерно 2,85 млрд ударов за жизнь.
- Измерение работы сердца важно для определения патологий: выход частоты сердечных сокращений за пределы нормы может быть признаком заболеваний, требующих внимания врачей.
- Понимание оптимальных показателей сердечной деятельности помогает контролировать состояние здоровья и своевременно выявлять возможные заболевания сердечно-сосудистой системы.
Что известно об определении нормальной работы сердца
По словам руководителя отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси Парто Сенгупты, существует множество сценариев того, с какой скоростью бьется сердце в течение дня.
Интервалы сердечных сокращений замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.
Кроме того, сердце способно регулировать частоту ударов в зависимости от метаболических потребностей организма.
С возрастом частота сердечных сокращений, как правило, замедляется, так как время накладывает свой отпечаток на сердечные мышцы.
Что известно о показателях нормальной работы сердца
Частота сердечных сокращений измеряется в ударах в минуту:
сердце взрослого человека в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту (частота большинства от 55 до 85);
между тем новорожденного в состоянии покоя — от 70 до 190 ударов в минуту.
В общей сложности человек со средней частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту будет совершать 100 800 сердечных сокращений в день. В год это примерно 36,8 миллиона ударов, а при средней продолжительности жизни в 77,5 лет — около 2,85 млрд ударов.
Если ЧСС у взрослого в покое выходит за пределы нормального диапазона, это сигнализирует кардиологам о патологиях.
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