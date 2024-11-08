Канадские исследователи из Университета Торонто попытались выяснить, как выживают летучие мыши, питающиеся исключительно кровью, заставив их для этого бегать на беговой дорожке.

Что известно о необычном эксперименте с летучими мышами

Отмечается, что животных поместили на беговую дорожку, чтобы измерить их метаболизм.

По сравнению с большинством позвоночных, преимущественно получающих энергию за счет углеводов, летучие мыши приобрели уникальную способность использовать в качестве энергии аминокислоты, содержащиеся в крови.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, ученые готовили летучих мышей кровью с мечеными атомами углерода.

Летучая мышь-вампир

Исследователи отслеживали изотопы углерода и определили, что летучие мыши действительно сжигают аминокислоты из крови для получения энергии.

Так, биологи Джулия Росси и Кеннет Уэлч поместили летучих мышей на беговую дорожку и заставили бегать, чтобы изучить их метаболизм.

Однако измерить метаболизм летающих существ гораздо сложнее, поскольку очень трудно прикрепить к ним устройства для забора кислорода и мониторы сердечного ритма и другие датчики.

Они поместили миниатюрную беговую дорожку в небольшой вольер и поощряли летучих мышей бегать по ней, ведь они часто полагаются на бег, чтобы выслеживать и ловить свою добычу.

Исследователи измеряли метаболизм летучих мышей, используя датчики потребления кислорода и выдыхаемого углекислого газа.

Что показали результаты эксперимента

Датчик углекислого газа измерял изотопы углерода, что позволяло исследователям вычислять количество определенного соединения, например аминокислоты, используемого в качестве топлива.

Таким образом исследователями был изучен метаболизм 24 летучих мышей, питающихся кровью, обогащенной аминокислотами и изотопами углерода.

Мы кормили летучих мышей кровью коровы, обогащенной или изотопно-меченым глицином (незаменимой аминокислотой), или лейцином (незаменимой аминокислотой), — объясняют ученые. Поделиться

После этого летучих мышей заставляли бегать на беговой дорожке со скоростью от 10 до 30 метров в минуту и измеряли скорость их метаболизма.

Датчики подтвердили, что животные усваивают аминокислоты, присутствующие в недавно употребленной ими крови.

Этот эксперимент дал ученым ответ на вопросы о стратегиях выживания летучих мышей, питающихся исключительно кровью.