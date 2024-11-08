Канадские исследователи из Университета Торонто попытались выяснить, как выживают летучие мыши, питающиеся исключительно кровью, заставив их для этого бегать на беговой дорожке.
Главные тезисы
- Ученые изучили метаболизм летучих мышей-вампиров, питающихся кровью, поместив их на беговую дорожку.
- Летучие мыши способны эффективно использовать аминокислоты из крови в качестве источника энергии, что помогает им выживать, но требует ежедневного питания.
- Исследователи использовали изотопы углерода для изучения метаболизма летучих мышей, выявив их способность сжигать аминокислоты для получения энергии.
- Эксперимент позволил ученым понять стратегии выживания летучих мышей-вампиров и их зависимость от постоянного поиска пищи для удовлетворения энергетических потребностей.
- Исследование подтвердило, что способность летучих мышей использовать кровь в качестве источника питания существенно влияет на их выживаемость в естественной среде.
Что известно о необычном эксперименте с летучими мышами
Отмечается, что животных поместили на беговую дорожку, чтобы измерить их метаболизм.
По сравнению с большинством позвоночных, преимущественно получающих энергию за счет углеводов, летучие мыши приобрели уникальную способность использовать в качестве энергии аминокислоты, содержащиеся в крови.
По результатам исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, ученые готовили летучих мышей кровью с мечеными атомами углерода.
Исследователи отслеживали изотопы углерода и определили, что летучие мыши действительно сжигают аминокислоты из крови для получения энергии.
Так, биологи Джулия Росси и Кеннет Уэлч поместили летучих мышей на беговую дорожку и заставили бегать, чтобы изучить их метаболизм.
Однако измерить метаболизм летающих существ гораздо сложнее, поскольку очень трудно прикрепить к ним устройства для забора кислорода и мониторы сердечного ритма и другие датчики.
Они поместили миниатюрную беговую дорожку в небольшой вольер и поощряли летучих мышей бегать по ней, ведь они часто полагаются на бег, чтобы выслеживать и ловить свою добычу.
Исследователи измеряли метаболизм летучих мышей, используя датчики потребления кислорода и выдыхаемого углекислого газа.
Что показали результаты эксперимента
Датчик углекислого газа измерял изотопы углерода, что позволяло исследователям вычислять количество определенного соединения, например аминокислоты, используемого в качестве топлива.
Таким образом исследователями был изучен метаболизм 24 летучих мышей, питающихся кровью, обогащенной аминокислотами и изотопами углерода.
После этого летучих мышей заставляли бегать на беговой дорожке со скоростью от 10 до 30 метров в минуту и измеряли скорость их метаболизма.
Датчики подтвердили, что животные усваивают аминокислоты, присутствующие в недавно употребленной ими крови.
Этот эксперимент дал ученым ответ на вопросы о стратегиях выживания летучих мышей, питающихся исключительно кровью.
Их способность эффективно использовать аминокислоты в качестве источника энергии необходима для их выживания. Но они должны питаться каждую ночь во избежание голода, поскольку аминокислоты не могут быть сохранены для будущего использования.
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