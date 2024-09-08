По информации зоозащитников, в один из частных домов в Киеве залетело более 350 летучих мышей, которые ищут временное жилье перед миграцией на зимовку.

Что известно об инциденте с летучими мышами в Киеве

Представители киевской организации по спасению животных отмечают, что во время миграции семьи летучих мышей ищут временное жилье для отдыха во время длительного перелета.

Они также производят поиск жилья для зимовки.

Зоозащитники отмечают, что летучие мыши попадают в ловушку открытых на проветривание окон в домах, залетая внутрь и не имея возможности вылететь.

Поэтому, отправляясь в отпуск или на дачу, не следует оставлять окна без сеток открытыми. Ведь вернувшись домой, вас могут удивить непрошеные крылатые гости. Не один — два, а целая стая, — предупреждают представители организации. Поделиться

Хотим напомнить — все летучие мыши, проживающие на территории нашей страны, занесены в Красную книгу. Пожалуйста, если видите летучую мышь — не оскорбляйте ее. Длительное пребывание в закрытом доме вредит не только вашему дому, но еще и летучим мышам, — призывают зоозащитники. Поделиться

Что делать, если в квартиру залетела стая летучих мышей

Простые правила, которые нужно соблюдать, если летучие мыши пришли к вам в гости в это время года: