По информации зоозащитников, в один из частных домов в Киеве залетело более 350 летучих мышей, которые ищут временное жилье перед миграцией на зимовку.
Главные тезисы
- Для предотвращения залета летучих мышей в дом важно использовать сетки на окнах.
- Если летучие мыши уже залетели в помещение, необходимо принять меры для их безопасного возвращения на свободу.
- Соблюдение простых правил, таких как выключение света и открытие окон, поможет избежать неприятностей с летучими мышами в квартире.
- Все летучие мыши в Украине занесены в Красную книгу, поэтому важно проявлять уважение к этим животным.
- Зоозащитники рекомендуют обращаться за помощью, если в квартире остается множество летучих мышей после предпринятых действий.
Что известно об инциденте с летучими мышами в Киеве
Представители киевской организации по спасению животных отмечают, что во время миграции семьи летучих мышей ищут временное жилье для отдыха во время длительного перелета.
Они также производят поиск жилья для зимовки.
Зоозащитники отмечают, что летучие мыши попадают в ловушку открытых на проветривание окон в домах, залетая внутрь и не имея возможности вылететь.
Что делать, если в квартиру залетела стая летучих мышей
Простые правила, которые нужно соблюдать, если летучие мыши пришли к вам в гости в это время года:
дождитесь тьмы;
выключите свет в комнате с летучими мышами;
откройте окна настежь, отодвиньте гардины, чтобы животные имели возможность свободного вылета;
если один или несколько летучих мышей не летят — попробуйте посадить их в коробку и передать специалистам;
если же в квартире все еще остается множество летучих мышей — обратитесь за помощью.
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