До одного з будинків у Києві залетіло понад 300 кажанів ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

До одного з будинків у Києві залетіло понад 300 кажанів ― відео

Кажан
Джерело:  online.ua

За інформацією зоозахисників, до одного з приватних будинків у Києві залетіло понад 350 кажанів, які шукають тимчасове житло перед міграцією на зимівлю. 

Головні тези:

  • Кажани в Києві шукають тимчасове житло перед міграцією на зимівлю.
  • Зальоту кажанів у будинок можна запобігти за допомогою сіток на вікнах.
  • Якщо кажани все ж залетіли до вашого приміщення, слід вжити заходів для їх безпечного повернення на волю.
  • Дотримання простих правил допоможе уникнути неприємностей та захистити як ваше житло, так і кажанів.
  • Усі кажани на території України занесені до Червоної книги, тому важливо виявляти повагу до цих тварин.

Що відомо про інцидент з кажанами у Києві

Представники київської організації з порятунку тварин зазначають, що під час міграції сім’ї кажанів шукають тимчасове житло для відпочинку під час тривалого перельоту.

Вони також проводять пошук житла для зимівлі.

Зоозахисники зазначають, що кажани потрапляють у пастку відкритих на провітрювання вікон у будинках, залітаючи всередину та не маючи змоги вилетіти.

Тому, вирушаючи у відпустку або на дачу, не слід залишати вікна без сіток відкритими. Адже повернувшись додому, вас можуть здивувати непрошені крилаті гості. Не один — два, а ціла зграя, — попереджають представники організації.

Хочемо нагадати — всі кажани, котрі проживають на території нашої країни, занесені в Червону книгу. Будь ласка, якщо бачите кажана — не ображайте його. Тривале перебування в зачиненому помешканні шкодить не тільки вашій оселі, а ще й кажанам, — закликають зоозахисники.

Що робити, якщо до квартири залетіла стая кажанів

Прості правила, котрих треба дотримуватись, якщо кажани завітали до вас у гості в цю пору року:

  • дочекайтеся темряви;

  • вимкніть світло в кімнаті з кажанами;

  • відкрийте вікна навстіж, відсуньте гардини, щоб тварини мали можливість вільного вильоту;

  • якщо один чи декілька кажанів не летять — спробуйте посадити їх у коробку та передати фахівцям;

  • якщо ж в квартирі все ще залишається безліч кажанів — зверніться по допомогу.

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