За інформацією зоозахисників, до одного з приватних будинків у Києві залетіло понад 350 кажанів, які шукають тимчасове житло перед міграцією на зимівлю.
Головні тези:
- Кажани в Києві шукають тимчасове житло перед міграцією на зимівлю.
- Зальоту кажанів у будинок можна запобігти за допомогою сіток на вікнах.
- Якщо кажани все ж залетіли до вашого приміщення, слід вжити заходів для їх безпечного повернення на волю.
- Дотримання простих правил допоможе уникнути неприємностей та захистити як ваше житло, так і кажанів.
- Усі кажани на території України занесені до Червоної книги, тому важливо виявляти повагу до цих тварин.
Що відомо про інцидент з кажанами у Києві
Представники київської організації з порятунку тварин зазначають, що під час міграції сім’ї кажанів шукають тимчасове житло для відпочинку під час тривалого перельоту.
Вони також проводять пошук житла для зимівлі.
Зоозахисники зазначають, що кажани потрапляють у пастку відкритих на провітрювання вікон у будинках, залітаючи всередину та не маючи змоги вилетіти.
Що робити, якщо до квартири залетіла стая кажанів
Прості правила, котрих треба дотримуватись, якщо кажани завітали до вас у гості в цю пору року:
дочекайтеся темряви;
вимкніть світло в кімнаті з кажанами;
відкрийте вікна навстіж, відсуньте гардини, щоб тварини мали можливість вільного вильоту;
якщо один чи декілька кажанів не летять — спробуйте посадити їх у коробку та передати фахівцям;
якщо ж в квартирі все ще залишається безліч кажанів — зверніться по допомогу.
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