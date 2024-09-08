За інформацією зоозахисників, до одного з приватних будинків у Києві залетіло понад 350 кажанів, які шукають тимчасове житло перед міграцією на зимівлю.

Що відомо про інцидент з кажанами у Києві

Представники київської організації з порятунку тварин зазначають, що під час міграції сім’ї кажанів шукають тимчасове житло для відпочинку під час тривалого перельоту.

Вони також проводять пошук житла для зимівлі.

Зоозахисники зазначають, що кажани потрапляють у пастку відкритих на провітрювання вікон у будинках, залітаючи всередину та не маючи змоги вилетіти.

Тому, вирушаючи у відпустку або на дачу, не слід залишати вікна без сіток відкритими. Адже повернувшись додому, вас можуть здивувати непрошені крилаті гості. Не один — два, а ціла зграя, — попереджають представники організації. Поширити

Хочемо нагадати — всі кажани, котрі проживають на території нашої країни, занесені в Червону книгу. Будь ласка, якщо бачите кажана — не ображайте його. Тривале перебування в зачиненому помешканні шкодить не тільки вашій оселі, а ще й кажанам, — закликають зоозахисники. Поширити

Що робити, якщо до квартири залетіла стая кажанів

Прості правила, котрих треба дотримуватись, якщо кажани завітали до вас у гості в цю пору року: