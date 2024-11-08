Канадські дослідники з Університету Торонто спробували з'ясувати, як виживають кажани, які харчуються виключно кров'ю, змусивши їх для цього бігати на біговій дорожці.

Що відомо про незвичайний експеримент з кажанами

Зазначається, що тварин помістили на бігову дорожку з метою виміряти їхній метаболізм.

Порівнянно з більшістю хребетних, які переважно отримують енергію за рахунок вуглеводів, кажани набули унікальну здатність використовувати у якості енергії амінокіслоти, які містяться у крові.

За результатами дослідження, опублікованого у журналі Biology Letters, науковці готували кажанів кров’ю з міченими атомами вуглецю.

Кажан-вампір

Дослідники відстежували ізотопи вуглецю і визначили, що кажани дійсно спалюють амінокіслоти з крові для отримання енергії.

Так, біологи Джулія Россі та Кеннет Велч помістили кажанів на бігову дорожку та змусили бігати аби вивчити їхній метаболізм.

Однак виміряти метаболізм літаючих істот набагато складніше, оскільки дуже важко прікріпити до них пристрої для забору кисню і монітори серцевого ритму та інші датчики.

Вони помістили мініатюрну бігову доріжку в невеликий вольєр і заохочували кажанів бігати по ній, адже вони часто покладаються на біг, щоб вистежувати і ловити свою здобич.

Дослідники вимірювали метаболізм кажанів, використовуючи датчики споживання кисню і видихуваного вуглекислого газу.

Що показали результати експерименту

Датчик вуглекислого газу вимірював ізотопи вуглецю, що давало змогу дослідникам обчислювати кількість певної сполуки, як-от амінокислоти, яка використовується як паливо.

Таким чином дослідниками було вивчено метаболізм 24 кажанів, які харчуються кров’ю, збагаченою амінокіслотами та ізотопами вуглецю.

Ми годували кажанів кров'ю корови, збагаченою або ізотопно-міченим гліцином (незамінною амінокислотою), або лейцином (незамінною амінокислотою), — пояснюють науковці. Поширити

Після цього кажанів змушували бігати на біговій дорожці зі швидкістю від 10 до 30 метрів на хвилину і вимірювали швидкість їхнього метаболізму.

Датчики підтвердили, що тварини засвоюють амінокислоти, присутні в нещодавно спожитій ними крові.

Цей експеримент дав науковцям відповідь на питання щодо стратегій виживання кажанів, які харчуються виключно кров’ю.