Американские исследователи узнали, что происходит в организме собаки, когда она отряхивает воду.
Главные тезисы
- Собаки и другие животные имеют уникальный механизм встряхивания раздражителей сз шерсти, который отвечает за избавление от воды, грязи и паразитов.
- Эксперименты показали, что низкопороговые механорецепторы играют ключевую роль в активности встряхивания волос на коже у животных.
- Блокировка активности спинномозговых нейронов и парабрахиального ядра уменьшает реакцию на встряхивание масла с шерсти у мышей.
- Механизм отряхивания у собак вызывается психоделическими веществами, связанными с серотониновыми рецепторами.
- Исследование помогает лучше понять механизмы поведения и реакции животных на внешние раздражители, открывая новые перспективы в нейробиологии.
Почему мокрые собаки отряхивают с себя воду и что за это отвечает
Отмечается, что встряхивание воды из шерсти также присуще котам, мышам, белкам, львам, тиграм и медведям. Это рефлекс, с помощью которого животные лишаются раздражителя в труднодоступных местах.
Такие действия, как узнали американские ученые, запускаются целым рядом нейронов.
Подчеркивается, что волосяной покров млекопитающих имеет более 12 различных типов сенсорных нейронов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию обнаружения раздражителей и интерпретации различных ощущений.
Что показали результаты экспериментов
Американские исследователи решили проанализировать сверхчувствительные рецепторы обнаружения соприкосновения, которые называются низкопороговыми механорецепторами С-волокна и вращаются вокруг волосяных фолликулов.
В частности, у человека эти рецепторы отвечают за чувство удовольствия от прикосновений, объятий или успокаивающих поглаживаний.
Однако у животных эти рецепторы выполняют защитную функцию, предупреждая о присутствии на коже раздражителей, будь то вода, грязь или паразиты.
Раздражители сгибают волоски на коже, активируя C-LTMR и усиливая чувствительность кожи.
Для того чтобы заставить мышей стряхнуть шерсть по примеру собак, ученые нанесли им на заднюю часть шеи капли подсолнечного масла. Почти все грызуны встряхивали масло в течение следующих 10 минут.
После этого исследователи генетически модифицировали часть мышей и удалили у них большинство C-LTMR-рецепторов, а затем повторили эксперимент.
Оказалось, что после этого животные стали на половину меньше встряхивать масло из шерсти.
Кроме того, ученые установили, что сигналы C-LTMR проходят через группу нейронов в спинном мозге, которые связываются с участком мозга, который называется парабрахиального ядра.
Это ядро принимает участие в обработке боли, температуры и прикосновений.
В частности, исследователи заблокировали активность спинномозговых нейронов с помощью оптогенетики — метода конструирования нейронов, при котором они включаются и выключаются в ответ на свет.
После этого модифицированные мыши стали на 58% меньше встряхивать масло из шерсти. Блокировка активности в парабрахиальном ядре дало схожие результаты.
Мыши продолжали чесаться, ухаживать за собой и нормально двигаться, что свидетельствует о том, что нейронная цепь для "тряски мокрой собаки" очень специфична.
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