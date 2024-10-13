Всемирно известный изготовитель обуви Crocs представил новую линию собственной продукции для собак.
Главные тезисы
- Новая линейка обуви для собак от Crocs - Pet Crocs - с необычным дизайном и удобством.
- Обувь Crocs для собак была создана в ответ на пожелания поклонников бренда и доступна в трех размерах.
- Роботизированная обувь Moonwalkers от Shift Robotics увеличивает скорость ходьбы в 2,5 раза и может пройти до 10 км на одном заряде.
- Moonwalkers с интуитивной трансмиссией и весом 1,9 кг обеспечивают быстрое и комфортное передвижение.
- Инновации обуви для людей и животных отражают тенденции развития технологий и комфорта в современном мире.
Что известно об обуви Crocs для собак
Отмечается, что обувь для домашних питомцев была создана совместно с компанией BARK, занимающейся производством игрушек для собак.
Подчеркивается, что идея создания модели обуви Crocs для собак была реализована в ответ на многочисленные запросы поклонников обуви этого бренда.
Так, в компанию поступало большое количество фотографий с собаками, обутыми в Crocs с просьбой создать отдельную линейку такой обуви для собак.
Теперь линейка под названием Pet Crocs поступит в продажу 23 октября.
В частности, как и на обуви Crocs для людей, модели для собак будут иметь отверстия для джитбитсов (аксессуаров для кроксов) и логотип бренда. Модель будет выпускаться в трех размерах — большом, среднем, малом.
Кроксы для собак будут доступны в двух светящихся в темноте цветах — Green Slime и Pink Dragon Fruit.
Что известно о разработке обуви для ускорения походки
Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Оно поможет быстрее ходить в 2,5 раза.
В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны прирастить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.
Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.
What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B— WIRED (@WIRED) October 3, 2023
Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.
Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляются посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.
Весит новую обувь — 1,9 кг каждую.
Благодаря интуитивно понятной трансмиссии ИИ, обувь адаптируется к вашему шествию. Не нужно новых навыков для обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичные дополнения к вашей обуви, которую вы надеваете, — говорят в компании.
Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза большее расстояние, чем проходит среднестатистический американец в день.
Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.
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