Crocs представил обувь для собак. Как оно выглядит
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Технологии
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Crocs представил обувь для собак. Как оно выглядит

Обувь Crocs для собак
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Источник:  People

Всемирно известный изготовитель обуви Crocs представил новую линию собственной продукции для собак.

Главные тезисы

  • Новая линейка обуви для собак от Crocs - Pet Crocs - с необычным дизайном и удобством.
  • Обувь Crocs для собак была создана в ответ на пожелания поклонников бренда и доступна в трех размерах.
  • Роботизированная обувь Moonwalkers от Shift Robotics увеличивает скорость ходьбы в 2,5 раза и может пройти до 10 км на одном заряде.
  • Moonwalkers с интуитивной трансмиссией и весом 1,9 кг обеспечивают быстрое и комфортное передвижение.
  • Инновации обуви для людей и животных отражают тенденции развития технологий и комфорта в современном мире.

Что известно об обуви Crocs для собак

Отмечается, что обувь для домашних питомцев была создана совместно с компанией BARK, занимающейся производством игрушек для собак.

Подчеркивается, что идея создания модели обуви Crocs для собак была реализована в ответ на многочисленные запросы поклонников обуви этого бренда.

Так, в компанию поступало большое количество фотографий с собаками, обутыми в Crocs с просьбой создать отдельную линейку такой обуви для собак.

Компания Crocs представила обувь для собак
Обувь Crocs для собак

Теперь линейка под названием Pet Crocs поступит в продажу 23 октября.

В частности, как и на обуви Crocs для людей, модели для собак будут иметь отверстия для джитбитсов (аксессуаров для кроксов) и логотип бренда. Модель будет выпускаться в трех размерах — большом, среднем, малом.

Кроксы для собак будут доступны в двух светящихся в темноте цветах — Green Slime и Pink Dragon Fruit.

Что известно о разработке обуви для ускорения походки

Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Оно поможет быстрее ходить в 2,5 раза.

В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны прирастить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.

Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.

Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.

Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляются посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.

Весит новую обувь — 1,9 кг каждую.

Благодаря интуитивно понятной трансмиссии ИИ, обувь адаптируется к вашему шествию. Не нужно новых навыков для обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичные дополнения к вашей обуви, которую вы надеваете, — говорят в компании.

Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза большее расстояние, чем проходит среднестатистический американец в день.

Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.

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