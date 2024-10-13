Что известно об обуви Crocs для собак

Отмечается, что обувь для домашних питомцев была создана совместно с компанией BARK, занимающейся производством игрушек для собак.

Подчеркивается, что идея создания модели обуви Crocs для собак была реализована в ответ на многочисленные запросы поклонников обуви этого бренда.

Так, в компанию поступало большое количество фотографий с собаками, обутыми в Crocs с просьбой создать отдельную линейку такой обуви для собак.

Обувь Crocs для собак

Теперь линейка под названием Pet Crocs поступит в продажу 23 октября.

В частности, как и на обуви Crocs для людей, модели для собак будут иметь отверстия для джитбитсов (аксессуаров для кроксов) и логотип бренда. Модель будет выпускаться в трех размерах — большом, среднем, малом.

Кроксы для собак будут доступны в двух светящихся в темноте цветах — Green Slime и Pink Dragon Fruit.

Что известно о разработке обуви для ускорения походки

Компания Shift Robotics разработала роботизированную обувь Moonwalkers. Оно поможет быстрее ходить в 2,5 раза.

В Shift Robotics говорят, что Moonwalkers способны прирастить скорость ходьбы среднего юзера приблизительно в 2,5 раза.

Это означает, что они могут увеличить скорость ходьбы до 11,2 км/ч.

What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B — WIRED (@WIRED) October 3, 2023

Обувь не превращает ровную землю в движущиеся дорожки, но электрические ботинки заставляют вас двигаться дальше и быстрее.

Moonwalkers надевают на обычную обувь и закрепляются посередине, чтобы обеспечить более естественную ходьбу.

Весит новую обувь — 1,9 кг каждую.

Благодаря интуитивно понятной трансмиссии ИИ, обувь адаптируется к вашему шествию. Не нужно новых навыков для обучения или сложных технологий для понимания. Это высокотехнологичные дополнения к вашей обуви, которую вы надеваете, — говорят в компании.

Одного заряда обуви хватает на 10 км. Это примерно в 3-4 раза большее расстояние, чем проходит среднестатистический американец в день.

Электрическая обувь Moonwalker была запущена несколько месяцев назад на Kickstarter.