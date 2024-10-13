Що відомо про взуття Crocs для собак

Зазначається, що взуття для домашніх улюбленців було створено спільно з компанією BARK, яка займається виробництвом іграшок для собак.

Підкреслюється, що ідея створення моделі взуття Crocs для собак була реалізована у відповідь на численні запити від шанувальників взуття цього бренду.

Так, до компанії надходила велика кількість фотографій із собаками, взутих у Crocs із проханням створити окрему лінійку такого взуття для собак.

Взуття Crocs для собак

Тепер лінійка під назвою Pet Crocs надійде у продаж 23 жовтня.

Зокрема, як і на взутті Crocs для людей, моделі для собак матимуть отвори для джитбітсів (аксесуарів для кроксів) і логотип бренду. Модель випускатиметься у трьох розмірах - великому, середньому, малому.

Крокси для собак будуть доступні у двох кольорах, що світяться в темряві – Green Slime та Pink Dragon Fruit.

Що відомо про розробку взуття для прискорення ходи

Компанія Shift Robotics розробила роботизоване взуття Moonwalkers. Воно допоможе швидше ходити у 2,5 рази.

У Shift Robotics стверджують, що Moonwalkers здатні збільшити швидкість ходьби середнього користувача приблизно в 2,5 рази.

Це означає, що вони можуть збільшити швидкість ходьби до 11,2 км/год.

What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B — WIRED (@WIRED) October 3, 2023

Взуття не перетворює рівну землю на рухомі доріжки, але електричні черевики змушують вас рухатися далі та швидше.

Moonwalkers надягають на звичайне взуття і закріплюються посередині, щоб забезпечити більш природну ходьбу.

Важить нове взуття - 1,9 кг кожне.

Завдяки інтуїтивно зрозумілій трансмісії ШІ, взуття адаптується до вашої ходи. Не треба нових навичок для навчання або складних технологій для розуміння. Це високотехнологічні доповнення до вашого взуття, яке ви надягаєте, - кажуть в компанії.

Одного заряду взуття вистачає на 10 км. Це приблизно в 3-4 рази більша відстань, ніж проходить середньостатистичний американець за день.

Електричне взуття Moonwalker було запущено кілька місяців тому на Kickstarter.