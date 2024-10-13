Crocs представив взуття для собак. Як воно виглядає
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Crocs представив взуття для собак. Як воно виглядає

Взуття Crocs для собак
Джерело:  People

Всесвітньо відомий виробник взуття Crocs представив нову лінію власної продукції для собак. 

Головні тези:

  • Компанія Crocs представила нову лінійку взуття для собак під назвою Pet Crocs, яка буде доступна у продажу з 23 жовтня.
  • Моделі взуття для собак мають отвори для джитбітсів та світяться в темряві кольорами: Green Slime та Pink Dragon Fruit.
  • Крім цього, оглянемо роботизоване взуття Moonwalkers від компанії Shift Robotics, яке збільшує швидкість ходи в 2,5 рази та витримує до 10 км на одному заряді.
  • Moonwalkers вагою 1,9 кг кожне мають інтуїтивно зрозумілу трансмісію ШІ та допомагають швидше і комфортніше переміщатися.
  • Високотехнологічне взуття для собак від Crocs та роботизоване взуття Moonwalkers від Shift Robotics - це нові революційні продукти на ринку взуття для людей та тварин.

Що відомо про взуття Crocs для собак

Зазначається, що взуття для домашніх улюбленців було створено спільно з компанією BARK, яка займається виробництвом іграшок для собак.

Підкреслюється, що ідея створення моделі взуття Crocs для собак була реалізована у відповідь на численні запити від шанувальників взуття цього бренду.

Так, до компанії надходила велика кількість фотографій із собаками, взутих у Crocs із проханням створити окрему лінійку такого взуття для собак.

Компанія Crocs представила взуття для собак
Взуття Crocs для собак

Тепер лінійка під назвою Pet Crocs надійде у продаж 23 жовтня.

Зокрема, як і на взутті Crocs для людей, моделі для собак матимуть отвори для джитбітсів (аксесуарів для кроксів) і логотип бренду. Модель випускатиметься у трьох розмірах - великому, середньому, малому.

Крокси для собак будуть доступні у двох кольорах, що світяться в темряві – Green Slime та Pink Dragon Fruit.

Що відомо про розробку взуття для прискорення ходи

Компанія Shift Robotics розробила роботизоване взуття Moonwalkers. Воно допоможе швидше ходити у 2,5 рази.

У  Shift Robotics стверджують, що Moonwalkers здатні збільшити швидкість ходьби середнього користувача приблизно в 2,5 рази.

Це означає, що вони можуть збільшити швидкість ходьби до 11,2 км/год.

Взуття не перетворює рівну землю на рухомі доріжки, але електричні черевики змушують вас рухатися далі та швидше.

Moonwalkers надягають на звичайне взуття і закріплюються посередині, щоб забезпечити більш природну ходьбу.

Важить нове взуття - 1,9 кг кожне.

Завдяки інтуїтивно зрозумілій трансмісії ШІ, взуття адаптується до вашої ходи. Не треба нових навичок для навчання або складних технологій для розуміння. Це високотехнологічні доповнення до вашого взуття, яке ви надягаєте, - кажуть в компанії.

Одного заряду взуття вистачає на 10 км. Це приблизно в 3-4 рази більша відстань, ніж проходить середньостатистичний американець за день.

Електричне взуття Moonwalker було запущено кілька місяців тому на Kickstarter.

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