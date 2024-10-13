Всесвітньо відомий виробник взуття Crocs представив нову лінію власної продукції для собак.
Головні тези:
- Компанія Crocs представила нову лінійку взуття для собак під назвою Pet Crocs, яка буде доступна у продажу з 23 жовтня.
- Моделі взуття для собак мають отвори для джитбітсів та світяться в темряві кольорами: Green Slime та Pink Dragon Fruit.
- Крім цього, оглянемо роботизоване взуття Moonwalkers від компанії Shift Robotics, яке збільшує швидкість ходи в 2,5 рази та витримує до 10 км на одному заряді.
- Moonwalkers вагою 1,9 кг кожне мають інтуїтивно зрозумілу трансмісію ШІ та допомагають швидше і комфортніше переміщатися.
- Високотехнологічне взуття для собак від Crocs та роботизоване взуття Moonwalkers від Shift Robotics - це нові революційні продукти на ринку взуття для людей та тварин.
Що відомо про взуття Crocs для собак
Зазначається, що взуття для домашніх улюбленців було створено спільно з компанією BARK, яка займається виробництвом іграшок для собак.
Підкреслюється, що ідея створення моделі взуття Crocs для собак була реалізована у відповідь на численні запити від шанувальників взуття цього бренду.
Так, до компанії надходила велика кількість фотографій із собаками, взутих у Crocs із проханням створити окрему лінійку такого взуття для собак.
Тепер лінійка під назвою Pet Crocs надійде у продаж 23 жовтня.
Зокрема, як і на взутті Crocs для людей, моделі для собак матимуть отвори для джитбітсів (аксесуарів для кроксів) і логотип бренду. Модель випускатиметься у трьох розмірах - великому, середньому, малому.
Крокси для собак будуть доступні у двох кольорах, що світяться в темряві – Green Slime та Pink Dragon Fruit.
Що відомо про розробку взуття для прискорення ходи
Компанія Shift Robotics розробила роботизоване взуття Moonwalkers. Воно допоможе швидше ходити у 2,5 рази.
У Shift Robotics стверджують, що Moonwalkers здатні збільшити швидкість ходьби середнього користувача приблизно в 2,5 рази.
Це означає, що вони можуть збільшити швидкість ходьби до 11,2 км/год.
What if you could walk way faster without trying any harder? Moonwalkers basically put an electric moving sidewalk right under your feet. WIRED's Brent Rose has some questions: Are they real? Are they safe? And are they actually any good? pic.twitter.com/0mOpzJrb1B— WIRED (@WIRED) October 3, 2023
Взуття не перетворює рівну землю на рухомі доріжки, але електричні черевики змушують вас рухатися далі та швидше.
Moonwalkers надягають на звичайне взуття і закріплюються посередині, щоб забезпечити більш природну ходьбу.
Важить нове взуття - 1,9 кг кожне.
Завдяки інтуїтивно зрозумілій трансмісії ШІ, взуття адаптується до вашої ходи. Не треба нових навичок для навчання або складних технологій для розуміння. Це високотехнологічні доповнення до вашого взуття, яке ви надягаєте, - кажуть в компанії.
Одного заряду взуття вистачає на 10 км. Це приблизно в 3-4 рази більша відстань, ніж проходить середньостатистичний американець за день.
Електричне взуття Moonwalker було запущено кілька місяців тому на Kickstarter.
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