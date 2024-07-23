Ученые узнали неожиданный факт о собаках и их отношении к хозяевам

После нового исследования ученые пришли к выводу, что собаки умеют распознавать эмоциональное состояние своих хозяев благодаря обонянию.
Главные тезисы
- Запах стресса хозяина делает собак тревожнее и влияет на их поведение.
- Важно контролировать свои эмоции во время взаимодействия с собакой во избежание чрезмерного стресса для домашнего любимца.
- Новое исследование дало возможность выявить интересные закономерности взаимодействия собак и их владельцев.
Собаки знают, что чувствуют их хозяева
По словам ученых, участниками эксперимента стали 18 собак и их владельцы.
Животных научили различать два места расположения мисок: одна с лакомством, другая — пустая.
Когда домашние любимцы приобрели этот навык — им принесли другую миску и поставили ее в новое место.
Как отмечают ученые, если собака быстро шла к новой миске, то это считалось "оптимистическим" выбором, а если медленно — "пессимистическим".
Что важно понимать, когда животные чувствовали запах людей, находившихся в состоянии стресса, они чаще делали "пессимистичный" выбор, то есть медленнее шли к новой миске.
Такого эффекта не обнаружили у собак, подвергавшихся запаху хозяев в расслабленном состоянии.
Какой главный вывод этого исследования
Как отмечают ученые, прежде всего им удалось выяснить, что собаки способны воспринимать эмоциональное состояние людей с помощью обоняния.
Существует высокая вероятность того, что запах стресса действительно делает их более тревожными.
Кроме того, указано, что собаки, которые подвергались воздействию под запахом стресса, лучше учились различать лакомство и пустые миски, чем те, которые не чувствовали запаха.
Ученые озвучили предположение, что это может быть связано с тем, что запах стресса повышает бдительность собак и стимулирует их к более тщательному анализу окружающей среды.
Ученые отмечают, что важно контролировать собственное эмоциональное состояние при взаимодействии с собакой, чтобы не создавать для нее дополнительный стресс.
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