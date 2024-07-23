Ученые узнали неожиданный факт о собаках и их отношении к хозяевам

После нового исследования ученые пришли к выводу, что собаки умеют распознавать эмоциональное состояние своих хозяев благодаря обонянию.

Собаки знают, что чувствуют их хозяева

По словам ученых, участниками эксперимента стали 18 собак и их владельцы.

Животных научили различать два места расположения мисок: одна с лакомством, другая — пустая.

Когда домашние любимцы приобрели этот навык — им принесли другую миску и поставили ее в новое место.

Как отмечают ученые, если собака быстро шла к новой миске, то это считалось "оптимистическим" выбором, а если медленно — "пессимистическим".

В ходе эксперимента владельцы собак находились в разных эмоциональных состояниях: некоторые решали сложные математические задачи (это провоцировало стресс), другие слушали успокаивающую музыку (это вызывало расслабление). Запахи пота этих людей по-разному влияли на реакцию собак. Поделиться

Фото: unsplash.com

Что важно понимать, когда животные чувствовали запах людей, находившихся в состоянии стресса, они чаще делали "пессимистичный" выбор, то есть медленнее шли к новой миске.

Такого эффекта не обнаружили у собак, подвергавшихся запаху хозяев в расслабленном состоянии.

Какой главный вывод этого исследования

Как отмечают ученые, прежде всего им удалось выяснить, что собаки способны воспринимать эмоциональное состояние людей с помощью обоняния.

Существует высокая вероятность того, что запах стресса действительно делает их более тревожными.

Кроме того, указано, что собаки, которые подвергались воздействию под запахом стресса, лучше учились различать лакомство и пустые миски, чем те, которые не чувствовали запаха.

Ученые озвучили предположение, что это может быть связано с тем, что запах стресса повышает бдительность собак и стимулирует их к более тщательному анализу окружающей среды.