Учені дізналися неочікуваний факт про собак та їхнє ставлення до господарів

Після нового дослідження науковці дійшли висновку, що собаки вміють розпізнавати емоційний стан своїх господарів завдяки нюху.

Собаки знають, що відчувають їхні господарі

За словами вчених, учасниками експерименту стали 18 собак, а також їхні власники.

Тварин навчили розрізняти два місця розташування мисок: одна з ласощами, інша — порожня.

Коли домашні улюбленці здобули цю навичку — їм принесли іншу миску і поставили її в нове місце.

Як зазначають науковці, якщо собака швидко йшов до нової миски, це вважалося "оптимістичним" вибором, а якщо повільно — "песимістичним".

Під час експерименту власники собак перебували в різних емоційних станах: деякі вирішували складні математичні завдання (це провокувало стрес), інші слухали заспокійливу музику (це викликало розслаблення). Запахи поту від цих людей по-різному впливали на реакцію собак. Поширити

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Що важливо розуміти, коли домашні відчували запах людей, які перебували в стані стресу, вони частіше робили "песимістичний" вибір, тобто повільніше йшли до нової миски.

Такого ефекту не виявили у собак, які піддавалися запаху господарів у розслабленому стані.

Який головний висновок цього дослідження

Як зазначають вчені, насамперед їм вдалося з’ясувати, що собаки здатні сприймати емоційний стан людей через нюх.

Існує висока ймовірність того, що запах стресу дійсно робить їх більш тривожними.

Окрім того, наголошується, що собаки, які піддавалися впливу запаху стресу, краще навчались розрізняти ласощі та порожні миски, ніж ті, які не відчували запаху.

Науковці озвучили припущення, що це може бути пов'язано з тим, що запах стресу підвищує пильність собак і стимулює їх до більш ретельного аналізу навколишнього середовища.