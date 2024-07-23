Учені дізналися неочікуваний факт про собак та їхнє ставлення до господарів

Після нового дослідження науковці дійшли висновку, що собаки вміють розпізнавати емоційний стан своїх господарів завдяки нюху.
Головні тези:
- Запах стресу господаря робить собак більш тривожними та впливає на їхню поведінку.
- Важливо контролювати свої емоції під час взаємодії з собакою, щоб уникнути надмірного стресу для улюбленця.
- Нове дослідження дало змогу виявити цікаві закономірності взаємодії собаки та її власника.
Собаки знають, що відчувають їхні господарі
За словами вчених, учасниками експерименту стали 18 собак, а також їхні власники.
Тварин навчили розрізняти два місця розташування мисок: одна з ласощами, інша — порожня.
Коли домашні улюбленці здобули цю навичку — їм принесли іншу миску і поставили її в нове місце.
Як зазначають науковці, якщо собака швидко йшов до нової миски, це вважалося "оптимістичним" вибором, а якщо повільно — "песимістичним".
Що важливо розуміти, коли домашні відчували запах людей, які перебували в стані стресу, вони частіше робили "песимістичний" вибір, тобто повільніше йшли до нової миски.
Такого ефекту не виявили у собак, які піддавалися запаху господарів у розслабленому стані.
Який головний висновок цього дослідження
Як зазначають вчені, насамперед їм вдалося з’ясувати, що собаки здатні сприймати емоційний стан людей через нюх.
Існує висока ймовірність того, що запах стресу дійсно робить їх більш тривожними.
Окрім того, наголошується, що собаки, які піддавалися впливу запаху стресу, краще навчались розрізняти ласощі та порожні миски, ніж ті, які не відчували запаху.
Науковці озвучили припущення, що це може бути пов'язано з тим, що запах стресу підвищує пильність собак і стимулює їх до більш ретельного аналізу навколишнього середовища.
Вчені наголошують, що важливо контролювати власний емоційний стан під час взаємодії з собакою, щоб не створювати для неї додатковий стрес.
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