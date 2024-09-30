29 вересня на території штату Джорджія спалахнула сильна пожежа на заводі BioLab, через що довелось евакуювати 17 тис місцевих жителів.

Що відомо про пожежу на хімічному заводі BioLab та наслідки

Зазначається, що завод займається виробництвом хімікатів для басейнів. Внаслідок пожежі в повітря потрапила велика кількість хлору.

Після того, як пожежу вдалось загасити, вона спалахнула знову.

Підприємство розташоване у невеликому містечку Коньєрс поблизу Атланти. Через небезпеку в умовах потрапляння хлору у повітря евакуювали 17 тис чоловік.

Іншим порадили сховатися в будинках, вимкнути кондиціонери і тримати вікна та двері зачиненими. Усі школи, зони відпочинку, громадські місця закрили. Дороги було перекрито, роботу всіх компаній припинено.

У понеділок низку доріг було відкрито, однак більшість залишається перекритою.

Residents of Conyers, Georgia have been placed under shelter-in-place orders, while authorities have mandated a full evacuation in the town, located approximately 40 miles east of Atlanta, due to a significant fire at a biolab.



A chlorine and pool chemical factory in Georgia… pic.twitter.com/zgXiH4YWVa — ʙʀʏᴛᴛʟᴇɪɢʜ🪶 (@LeighBrytt) September 29, 2024

Пожежа спалахнула вдруге уже вдень, о четвертій дня її загасили. Дах і стіни заводу зруйновані.

Клуби диму, які було видно здалеку, влада назвала хімічною реакцією. І попередила, що дим буде видно ще декілька днів, тож мешканців просять утриматися від виходу надвір. Для охочих виїхати відкрили евакуаційні пункти.

Якість повітря перевіряють. Мовиться про викиди хлору, одного разу дим став помаранчевим.

Що відомо про схожі інциденти раніше

За останні 7 років це третя пожежа на підприємстві, які займається очищенням води для басейнів та спа. Попередня пожежа сталась у 2020 році.

Місцеві жителі питаються, чому схожа небезпечна ситуація повторюється вже неодноразово.

Компанія заявила, що "активно реагує на подію". Триває розслідування, бо наразі не зрозуміло, що саме спричинило пожежу.

Постраждалих у Рокдейлі нібито немає. Збиток від пожежі оцінюють у мільйон доларів.