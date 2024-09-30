29 сентября на территории штата Джорджия вспыхнул сильный пожар на заводе BioLab, из-за чего пришлось эвакуировать 17 тыс. местных жителей.

Что известно о пожаре на химическом заводе BioLab и последствиях

Отмечается, что завод занимается производством химикатов для бассейнов. В результате пожара в воздух попало большое количество хлора.

После того, как пожар удалось потушить, он вспыхнул снова.

Предприятие расположено в небольшом городке Коньерс вблизи Атланты. Из-за опасности в условиях попадания хлора в воздух эвакуировали 17 тыс человек.

Другим посоветовали скрыться в домах, выключить кондиционеры и держать окна и двери закрытыми. Все школы, зоны отдыха, общественные места закрыли. Дороги были перекрыты, работа всех компаний прекращена.

В понедельник ряд дорог был открыт, однако большинство остается перекрытым.

Residents of Conyers, Georgia have been placed under shelter-in-place orders, while authorities have mandated a full evacuation in the town, located approximately 40 miles east of Atlanta, due to a significant fire at a biolab.



A chlorine and pool chemical factory in Georgia… pic.twitter.com/zgXiH4YWVa — ʙʀʏᴛᴛʟᴇɪɢʜ🪶 (@LeighBrytt) September 29, 2024

Пожар вспыхнул вторично уже днем, в четыре дня его потушили. Крыша и стены завода разрушены.

Клубы дыма, которые были видны издалека, власти назвали химической реакцией. И предупредила, что дым будет виден еще несколько дней в , поэтому жителей просят воздержаться от выхода на улицу. Для желающих уехать открыли эвакуационные пункты.

Качество воздуха проверяют. Речь идет о выбросах хлора, однажды дым стал оранжевым.

Что известно о подобных инцидентах раньше

За последние 7 лет это третий пожар на предприятии, которое занимается очисткой воды для бассейнов и спа. Предыдущий пожар произошел в 2020 году.

Местные жители спрашивают, почему похожая опасная ситуация повторяется уже неоднократно.

Компания заявила, что "активно реагирует на событие". Продолжается расследование, потому что пока не ясно, что именно вызвало пожар.

Пострадавших в Рокдейле вроде бы нет. Ущерб от пожара оценивается в миллион долларов.