Еврокомиссия готовится ввести запрет на использование так называемых "вечных химикатов" или PFAS, которые широко используются во многих потребительских и промышленных товарах.
Главные тезисы
- В ЕС планируется запретить использование "вечных химикатов" PFAS из-за их негативного влияния на экосистемы, воду и здоровье людей.
- Широкий запрет на PFAS поддерживают страны, такие как Дания, Германия и Норвегия, ожидается, что решение будет принято не позднее 2026 года.
- PFAS используются в различных товарах, от косметики до деталей для самолетов, их устойчивость и накопление в окружающей среде ставят под угрозу здоровье и природу.
Что известно о планах по запрету использования PFAS в ЕС
В ЕС обеспокоены тем, что перфторалкиловые и полифторалкиловые вещества фактически не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в экосистемах, воде и, наконец, в организмах людей.
Они обладают стойкостью к экстремальным температурам и неуязвимы к коррозии, что позволяет использовать их в процессе изготовления широкого круга товаров, включая косметику, антипригарное покрытие для посуды и детали для самолетов и ветровых турбин.
Кто в ЕС поддерживает широкий запрет на PFAS
Широкий запрет на использование PFAS поддерживают Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция, однако решение вряд ли будет принято раньше, чем в 2026 году.
В то же время Росвалл отметила, что они также столкнутся с ограничениями, в том числе по способу их утилизации.
Согласно данным химических агентств скандинавских стран, на промышленность, в частности производство пластмасс и электроники, приходится наибольшее использование PFAS.
Запрет будет введен на использование PFAS в потребительских товарах, за исключением важнейших промышленных нужд.
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