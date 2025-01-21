В ЕС готовятся запретить использование "вечных химикатов"
Категория
Мир
Дата публикации

В ЕС готовятся запретить использование "вечных химикатов"

производство PFAS
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Источник:  Reuters

Еврокомиссия готовится ввести запрет на использование так называемых "вечных химикатов" или PFAS, которые широко используются во многих потребительских и промышленных товарах.

Главные тезисы

  • В ЕС планируется запретить использование "вечных химикатов" PFAS из-за их негативного влияния на экосистемы, воду и здоровье людей.
  • Широкий запрет на PFAS поддерживают страны, такие как Дания, Германия и Норвегия, ожидается, что решение будет принято не позднее 2026 года.
  • PFAS используются в различных товарах, от косметики до деталей для самолетов, их устойчивость и накопление в окружающей среде ставят под угрозу здоровье и природу.

Что известно о планах по запрету использования PFAS в ЕС

В ЕС обеспокоены тем, что перфторалкиловые и полифторалкиловые вещества фактически не разлагаются в окружающей среде и накапливаются в экосистемах, воде и, наконец, в организмах людей.

В ЕС хотят запретить широкое использование PFAS
Загрязнение PFAS

Они обладают стойкостью к экстремальным температурам и неуязвимы к коррозии, что позволяет использовать их в процессе изготовления широкого круга товаров, включая косметику, антипригарное покрытие для посуды и детали для самолетов и ветровых турбин.

Это то, что конечно важно для нас, людей, а также для окружающей среды, но я думаю, что также и для промышленности, чтобы они знали, как они могут постепенно отказаться от PFAS, — отметила глава экологического ведомства ЕС Джессика Росвалл.

Кто в ЕС поддерживает широкий запрет на PFAS

Широкий запрет на использование PFAS поддерживают Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция, однако решение вряд ли будет принято раньше, чем в 2026 году.

В то же время Росвалл отметила, что они также столкнутся с ограничениями, в том числе по способу их утилизации.

Согласно данным химических агентств скандинавских стран, на промышленность, в частности производство пластмасс и электроники, приходится наибольшее использование PFAS.

Запрет будет введен на использование PFAS в потребительских товарах, за исключением важнейших промышленных нужд.

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