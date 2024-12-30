Связанные с российскими миллиардерами химические предприятия играют значительную роль в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Как химпредприятия под контролем российских миллиардеров помогают Кремлю в ведении войны против Украины

По результатам анализа, проведенного журналистами Reuters, было установлено, что частично или полностью находящиеся под контролем таких российских миллиардеров химзаводы, как Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Дмитрий Мазепин, Андрей Мельниченко и Искандер Махмудов, осуществили более 75% от всех поставок химвеществ. производства взрывчатки на нужды преступной армии РФ

Отмечается, что поставки производились с начала полномасштабного вторжения в Украину и до сентября 2024 года.

В частности, пять химпредприятий под контролем российских миллиардеров осуществляли производство и поставки компонентов RDX и HMX для артиллерийских снарядов и ракет.

Эти миллиардеры находятся под западными санкциями, однако этого нельзя сказать об их предприятиях.

Химзавод в РФ

В компаниях заявляют, что занимаются поставками только гражданской продукции, однако информация о железнодорожных перевозках, а также налоговые накладные свидетельствуют об использовании продукции в военных целях.

Какие компоненты химзаводы миллиардеров РФ поставляли преступной армии РФ

Заводы "Еврохим" и "Уралхим", связанные с Мельниченко и Мазепиным, поставляли азотную и уксусную кислоты, используемые во взрывчатке.

В то же время, предприятия Алекперова и Абрамовича доставляли толуол — компонент для тротила.

Анна Нагурни, эксперт по логистическим сетям, отмечает, что гражданская химическая промышленность РФ стала критическим компонентом военных усилий Кремля.