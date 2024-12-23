Российские олигархи, несмотря на санкции, продолжают зарабатывать миллиарды на торговле с Евросоюзом, используя лазейки для обхода ограничений.

Как российские олигархи продолжают зарабатывать на торговле с ЕС в обход санкций

По информации журналистов, санкции против близких к кремлевскому диктатору Владимиру Путину российских олигархов не распространяются на их компании в случае, если доля акций олигархов в этих компаниях не превышает 50%.

Таким образом, большинство российских олигархов просто переоформляют часть акций собственных компаний на близких родственников или подставных лиц с правом дальнейшего выкупа.

Какие компании российских олигархов продолжают зарабатывать на торговле с ЕС

В частности, к таким действиям прибег собственник корпорации по производству алюминия "Русал", олигарх Олег Дерипаска, также являющийся владельцем частной военной компании, участвующей в развязанной Россией преступной войне против Украины.

С начала разрешения Россией преступной войны против Украины в 2022 году состояние Дерипаски выросло более чем в полтора раза до 2,8 млрд долларов.

Второй ключевой акционер Русала Виктор Вексельберг вообще не находится под санкциями, хотя регулярно проводит встречи с Путиным, а его компании производят ракеты, которыми оккупационная армия РФ затем атакует Украину.

Алишер Усманов оформил акции своей компании на подставных лиц с правом обратного выкупа, уменьшив собственную долю в USM до 49% и избежав персональных санкций.

Путин во время встречи с Алишером Усмановым

В USM входит "Металлоинвест" — крупнейшая железорудная компания Российской Федерации, которая экспортирует свою продукцию в европейские страны.

Партнер Усманова в "Металлоинвесте" — депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Скоч также находится под санкциями, а бизнес оформлен на его отца Владимира и дочь Варвару.

С 24 февраля 2022 года состояние Усманова и семейства Скоча выросло до 13,4 миллиарда и 6,7 миллиарда долларов соответственно.

За последние два года эти олигархи обогатились на 4 млрд долларов.

На торговле с ЕС продолжает зарабатывать член "Единой России" Андрей Гурьев и его партнер Владимир Литвиненко.

Семье Гурьева принадлежит 48,5% крупнейшего в РФ производителя фосфорных удобрений "Фосагро".

Литвиненко в 2022 передал своей жене Татьяне более 20% акций "Фосагро", благодаря чему компания свободно экспортирует продукцию в Европу. Его состояние с 2022 года выросло вдвое — до 3 млрд долларов.

Андрей Мельниченко также снабжает удобрения в Европу через свою компанию "Еврохим", но для этого он снизил свою долю в компании.

Продукция крупной металлургической и горнодобывающей компании "Евраз", владельцем которой является Роман Абрамович, также продолжает поставлять свою продукцию в такие страны как Франция и Чехия.

Кроме того, он является миноритарным акционером компании "Норникель", которая не только экспортирует свою продукцию, но и владеет производством в Европе.

Геннадий Тимченко, которого называют "кошельком" Путина, владеет долями в "Новатеке" — 23,49% и "Сибуре" — 17%.

Основной владелец компаний Леонид Михельсон не попал под санкции ЕС, следовательно и ограничения на эти компании не распространяются.