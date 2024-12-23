Найбільші російські олігархи продовжують заробляти на бізнесі з ЄС
Категорія
Економіка
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Найбільші російські олігархи продовжують заробляти на бізнесі з ЄС

Олег Дерипаска
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Джерело:  The Insider

Російські олігархи попри санкції продовжують заробляти мільярди на торгівлі з Євросоюзом, використовуючи лазівки для обходу обмежень. 

Головні тези:

  • Російські олігархи використовують лазівки для обходу санкцій та продовжують отримувати прибуток від торгівлі з Євросоюзом.
  • Більшість олігархів переоформлюють акції компаній на близьких родичів для уникнення санкцій.
  • Попри відомі обмеження, власники таких компаній, як “Русал” та “Металоінвест”, збагачуються на торгівлі з ЄС.
  • Деякі олігархи, такі як Алішер Усманов та Роман Абрамович, успішно обходять санкції і збільшують свої статки.
  • Ситуація на ринку показує, що деякі російські олігархи не лише уникнули санкцій, але й активно розвивають свій бізнес в Європі.

Як російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з ЄС в обхід санкцій

За інформацією журналістів видання, санкції проти близьких до кремлівського диктатора Володимира Путіна російських олігархів не поширюються на їхні компанії у разі, якщо частка акцій олігархів у цих компаніях не перевищує 50%.

Таким чином більшість російських олігархів просто переоформлює частину акцій власних компаній на близьких родичів або підставних осіб із правом подальшого викупу.

Які компанії російських олігархів продовжують заробляти на торгівлі з ЄС

Зокрема, до таких дій вдався власник корпорації з виробництва алюмінію "Русал", олігарх Олег Дерипаска, який також є власником приватної військової компанії, що бере участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Від початку розв’язання Росією злочинної війни проти України у 2022 році статки Дерипаски зросли більш ніж у півтора раза до 2,8 млрд доларів.

Другий ключовий акціонер “Русала” Віктор Вексельберг взагалі не перебуває під санкціями, хоча регулярно проводить зустрічі з Путіним, а його компанії виробляють ракети, якими окупаційна армія РФ потім атакує Україну.

Алішер Усманов оформив акції своєї компанії на підставних осіб із правом зворотного викупу, зменшивши власну частку в USM до 49% і уникнувши персональних санкцій.

Ключові російські олігархи продовжують заробляти мільярди на торгівлі з ЄС в обхід санкцій
Путін під час зустрічі з Алішером Усмановим

До USM входить "Металоінвест" — найбільша залізорудна компанія Російської Федерації, яка експортує свою продукцію в європейські країни.

Партнер Усманова в "Металоінвесті" — депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Андрій Скоч також перебуває під санкціями, а бізнес оформлено на його батька Володимира і доньку Варвару.

З 24 лютого 2022 року статки Усманова і сімейства Скоча зросли до 13,4 мільярда і 6,7 мільярда доларів відповідно.

За останні 2 роки ці олігархи збагатились на 4 млрд доларів.

На торгівлі з ЄС також продовжує заробляти член "Єдиної Росії" Андрій Гур'єв і його партнер Володимир Литвиненко.

Родині Гур'єва належить 48,5% найбільшого в РФ виробника фосфорних добрив "Фосагро".

Литвиненко 2022 року передав своїй дружині Тетяні понад 20% акцій "Фосагро", завдяки чому компанія вільно експортує продукцію в Європу. Його статки з 2022 року зросли вдвічі — до 3 млрд доларів.

Андрій Мельниченко також постачає добрива в Європу через свою компанію "Єврохім", але для цього він знизив свою частку в компанії.

Продукція великої металургійної і гірничодобувної компанії "Євраз", власником якої є Роман Абрамович, також продовжує постачати свою продукцію до таких країн як Франція та Чехія.

Крім того, він є міноритарним акціонером компанії "Норнікель", яка не тільки експортує свою продукцію, а й володіє виробництвом у Європі.

Геннадій Тимченко, якого називають "гаманцем" Путіна, володіє частками в "Новатеку" — 23,49% і "Сибурі" — 17%.

Основний власник компаній основний власник компаній Леонід Міхельсон не потрапив під санкції ЄС, отже й обмеження на ці компанії не поширюються.

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