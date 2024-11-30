Підсанкційний російський олігарх Усманов знов очолив Міжнародну федерацію фехтування
Категорія
Спорт
Дата публікації

Підсанкційний російський олігарх Усманов знов очолив Міжнародну федерацію фехтування

Алішер Усманов
Джерело:  online.ua

Російського олігарха Алішера Усманова знову обрали президентом Міжнародної федерації фехтування. 

Головні тези:

  • Підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов знову обраний президентом Міжнародної федерації фехтування.
  • Усманов отримав переконливу перемогу на виборах, набравши 120 голосів проти 26 голосів його конкурента.
  • Призначений президентом федерації з 2008 по 2022 рік, Усманов повернувся на цю посаду після добровільної відставки.
  • Олігарх перебуває під санкціями ЄС з причини його особливих зв'язків з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
  • Правоохоронні органи Хорватії розслідують зникнення яхти, яка належить Усманову, та затримали громадян за підозрою у порушенні законодавства країни.

Що відомо про призначення Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування

Зазначається, що вибори нового президента федерації проходили у Ташкенті. Зокрема, за результатами голосування Усманов набрав 120 голосів, тоді як його найближчий конкурент — президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг — усього 26.

Усманов вже очолював FIE з 2008 по 2022 рік, після чого добровільно склав із себе повноваження.

Наближеного до Путіна олігарха Усманова знов обрали главою Міжнародної федерації фехтування
Підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов

71-річний Усманов перебуває під санкціями ЄС. У своєму рішенні додати його до списку в березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС описав Усманова, який того, хто має "особливо тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Станом на минулий рік Усманов посідав 91 місце у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Його статки оцінюються в 20,7 мільярда доларів.

Що відомо про перебування Усманова під санкціями ЄС

Правоохоронні органи Хорватії оголосили результати щодо зникнення розкішної яхти Irina VU, яка як і її власник Алішер Усманов, перебувала під західними санкціями.

Слідство у зв'язку із підозрою у порушенні законодавства Хорватії затримало чотирьох громадян країни.

Кримінальним розслідуванням встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей віком від 34 до 50 років разом з ще двома іншими "пасажирами" на судно Irina VU.

Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. При затриманні капітану було повідомлено про міжнародний захід щодо обмеження активів.

Однак, за інформацією видання, директора яхт-клубу, з якого зникло судно, серед затриманих не має.

Під час допиту затримані стверджували, що не знали про арешт яхти, а також запевняли, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли судно опечатують.

Тут нічого не зрозуміло і все зрозуміло. Люди без проблем виїхали з країни, пройшли всі установи, всі інстанції належним чином. Очевидно, щось у системі не спрацювало. Думаю, їх викликали на розбір польотів. Це побоювання справді трохи дивне, — зазначив судовий експерт з питань морського транспорту Дамір Вішич.

35-метрова яхта Irina VU вартістю близько 5 млн євро була зареєстрована у 2012 році в Спліті. За даними відкритих джерел, судно вийшло з порту Бетіна 6 жовтня, а вже 9 жовтня зайшло у турецький порт Дідім. Там яхта стала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.

Цими ж днями у хорватський порт зайшла яхта, яка, за словами наближеного до влади джерела, повинна була вдавати судно російського олігарха.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Хорватії затримали підозрюваних у зникненні підсанкційної яхти російського олігарха Усманова
У Хорватії затримали підозрюваних у зникненні підсанкційної яхти російського олігарха Усманова
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Штаб-квартиру "Баварії" обшукали через справу російського олігарха Усманова
Штаб-квартиру "Баварії" обшукали через справу російського олігарха Усманова
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кошти російських олігархів можуть спрямувати на повоєнну відбудову України
Зруйновані РФ будинки на Харківщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?