Що відомо про призначення Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування

Зазначається, що вибори нового президента федерації проходили у Ташкенті. Зокрема, за результатами голосування Усманов набрав 120 голосів, тоді як його найближчий конкурент — президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг — усього 26.

Усманов вже очолював FIE з 2008 по 2022 рік, після чого добровільно склав із себе повноваження.

Підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов

71-річний Усманов перебуває під санкціями ЄС. У своєму рішенні додати його до списку в березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС описав Усманова, який того, хто має "особливо тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Станом на минулий рік Усманов посідав 91 місце у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Його статки оцінюються в 20,7 мільярда доларів.

Що відомо про перебування Усманова під санкціями ЄС

Правоохоронні органи Хорватії оголосили результати щодо зникнення розкішної яхти Irina VU, яка як і її власник Алішер Усманов, перебувала під західними санкціями.

Слідство у зв'язку із підозрою у порушенні законодавства Хорватії затримало чотирьох громадян країни.

Кримінальним розслідуванням встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей віком від 34 до 50 років разом з ще двома іншими "пасажирами" на судно Irina VU.

Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. При затриманні капітану було повідомлено про міжнародний захід щодо обмеження активів.

Однак, за інформацією видання, директора яхт-клубу, з якого зникло судно, серед затриманих не має.

Під час допиту затримані стверджували, що не знали про арешт яхти, а також запевняли, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли судно опечатують.

Тут нічого не зрозуміло і все зрозуміло. Люди без проблем виїхали з країни, пройшли всі установи, всі інстанції належним чином. Очевидно, щось у системі не спрацювало. Думаю, їх викликали на розбір польотів. Це побоювання справді трохи дивне, — зазначив судовий експерт з питань морського транспорту Дамір Вішич. Поширити

35-метрова яхта Irina VU вартістю близько 5 млн євро була зареєстрована у 2012 році в Спліті. За даними відкритих джерел, судно вийшло з порту Бетіна 6 жовтня, а вже 9 жовтня зайшло у турецький порт Дідім. Там яхта стала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.

Цими ж днями у хорватський порт зайшла яхта, яка, за словами наближеного до влади джерела, повинна була вдавати судно російського олігарха.