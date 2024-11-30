Російського олігарха Алішера Усманова знову обрали президентом Міжнародної федерації фехтування.
Головні тези:
- Підсанкційний російський олігарх Алішер Усманов знову обраний президентом Міжнародної федерації фехтування.
- Усманов отримав переконливу перемогу на виборах, набравши 120 голосів проти 26 голосів його конкурента.
- Призначений президентом федерації з 2008 по 2022 рік, Усманов повернувся на цю посаду після добровільної відставки.
- Олігарх перебуває під санкціями ЄС з причини його особливих зв'язків з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
- Правоохоронні органи Хорватії розслідують зникнення яхти, яка належить Усманову, та затримали громадян за підозрою у порушенні законодавства країни.
Що відомо про призначення Усманова президентом Міжнародної федерації фехтування
Зазначається, що вибори нового президента федерації проходили у Ташкенті. Зокрема, за результатами голосування Усманов набрав 120 голосів, тоді як його найближчий конкурент — президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг — усього 26.
Усманов вже очолював FIE з 2008 по 2022 рік, після чого добровільно склав із себе повноваження.
71-річний Усманов перебуває під санкціями ЄС. У своєму рішенні додати його до списку в березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС описав Усманова, який того, хто має "особливо тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.
Станом на минулий рік Усманов посідав 91 місце у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Його статки оцінюються в 20,7 мільярда доларів.
Що відомо про перебування Усманова під санкціями ЄС
Правоохоронні органи Хорватії оголосили результати щодо зникнення розкішної яхти Irina VU, яка як і її власник Алішер Усманов, перебувала під західними санкціями.
Слідство у зв'язку із підозрою у порушенні законодавства Хорватії затримало чотирьох громадян країни.
Кримінальним розслідуванням встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей віком від 34 до 50 років разом з ще двома іншими "пасажирами" на судно Irina VU.
Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. При затриманні капітану було повідомлено про міжнародний захід щодо обмеження активів.
Однак, за інформацією видання, директора яхт-клубу, з якого зникло судно, серед затриманих не має.
Під час допиту затримані стверджували, що не знали про арешт яхти, а також запевняли, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли судно опечатують.
35-метрова яхта Irina VU вартістю близько 5 млн євро була зареєстрована у 2012 році в Спліті. За даними відкритих джерел, судно вийшло з порту Бетіна 6 жовтня, а вже 9 жовтня зайшло у турецький порт Дідім. Там яхта стала на якір. Це останнє відоме місцезнаходження яхти.
Цими ж днями у хорватський порт зайшла яхта, яка, за словами наближеного до влади джерела, повинна була вдавати судно російського олігарха.
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