Як зазначають журналісти видання The Hill, західні країни мають змогу запропонувати план, відповідно до якого, російські олігархи добровільно профінансують повоєнну відбудову України.

Що відомо про ймовірність фінансування відбудови України коштом російських олігархів

У матеріалі видання зазначається, що за деякими оцінками, вартість повоєнної відбудови України сягає півтрильйона доларів.

Автори матеріалу, що особливої уваги заслуговує концепція, відповідно до якої, буде створений новий фонд прямих інвестицій, що дозволило б розблокувати десятки мільярдів доларів.

Зазначається, що мова йде про російських олігархів, які добровільно, власним коштом інвестували частину власних статків у відбудову України в обмін на зняття персональних санкцій.

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Відповідно з останньою оцінкою вартості заморожених активів російських олігархів, їхня сума становить 58 млрд доларів.

Що відомо про функціонування ймовірного фонду з відновлення України

Підкреслюється, що реальна сума цих прихованих по всьому світу активів може бути набагато більшою.

Пілотна програма запропонованого фонду спочатку буде спрямована на частину цих грошей – до 20 млрд доларів.

Сума кожного внеску має становити значний відсоток від загальних статків кожного інвестора, які, як очікується, будуть обчислюватися багатомільярдними сумами.

У матеріалі видання зазначається, що створений на базі цього механізму фонд може функціонувати як фонд розвитку, який інвестуватиме у відбудову України, зокрема, в проекти реконструкції житлових будинків, енергетичні об'єкти та транспортну інфраструктуру.

Потенційні інвестори проходитимуть сувору перевірку на відповідність правилам і положенням та затверджуватимуться групою Єрмак-Макфол.

Журналісти зазначають, що визначені інвестори отримають від України скасування існуючих санкцій, що дозволить їм перевести свої інвестиції до фонду.

Лише після закінчення війни і ліквідації фонду – ймовірно, через десять або більше років – буде розподілено основні депозити і потенційні прибутки чи збитки.

Таким чином, фонд безпосередньо пов'язував би довгострокові фінансові інтереси інвесторів зі шляхом відновлення України.

Управляти фондом може незалежна рада, у складі якої будуть відомі світові лідери.

Надійні гарантії унеможливлять зловживання або незаконне привласнення коштів, а також гарантуватимуть, що інвестиції будуть спрямовані лише на затверджені пріоритетні проекти цивільної реконструкції. Плата за управління фондом буде мінімальною.