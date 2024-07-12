Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова

Денис Шмигаль
шмигаль

Сьогодні, 12 липня, український уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

Головні тези:

  • Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на відновлення теплопостачання Харкова у рамках гранту від Світового банку.
  • Мер міста Харкова планує підготовку до наступного опалювального сезону, акцентуючи увагу на переході до автономних котелень для мікрорайонів.
  • Будуть закуплені необхідні матеріали та обладнання для забезпечення належного функціонування системи теплопостачання в місті.
  • Робиться акцент на посиленні захисту енергетичних об'єктів та відновленні роботи теплових електростанцій в Харкові.
  • Диференціювання мережі теплопостачання та перехід до автономних систем є важливими кроками для забезпечення безпеки та ефективності у сфері теплопостачання.

Для Харкова виділять гроші на відновлення теплопостачання

Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку, — пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ, — підкреслив Шмигаль.

Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону

Мер Харкова Ігор Терехов назвав пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону відхід від централізованого опалення.

Терехов нагадав, що через брак електроенергії, спричинений масованими обстрілами критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон.

Практично відразу, за його словами, комунальники почали підготовку до наступного.

Мер міста зауважив, що наразі розробляється план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.

Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання, — розповів Терехов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удари ЗСУ по лініях постачань росіян уповільнили наступ на Харківщині — WP
Удари ЗСУ по лініях постачань росіян уповільнили наступ на Харківщині — WP
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Харківська обласна прокуратура
Армія РФ обстріляла Харківщину. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 90% втрат. У ЗСУ розкрили правду про наступ армії РФ на Харківщині
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?