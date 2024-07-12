Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова

Сьогодні, 12 липня, український уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.
Головні тези:
- Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на відновлення теплопостачання Харкова у рамках гранту від Світового банку.
- Мер міста Харкова планує підготовку до наступного опалювального сезону, акцентуючи увагу на переході до автономних котелень для мікрорайонів.
- Будуть закуплені необхідні матеріали та обладнання для забезпечення належного функціонування системи теплопостачання в місті.
- Робиться акцент на посиленні захисту енергетичних об'єктів та відновленні роботи теплових електростанцій в Харкові.
- Диференціювання мережі теплопостачання та перехід до автономних систем є важливими кроками для забезпечення безпеки та ефективності у сфері теплопостачання.
Для Харкова виділять гроші на відновлення теплопостачання
Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.
Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону
Мер Харкова Ігор Терехов назвав пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону відхід від централізованого опалення.
Терехов нагадав, що через брак електроенергії, спричинений масованими обстрілами критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон.
Практично відразу, за його словами, комунальники почали підготовку до наступного.
Мер міста зауважив, що наразі розробляється план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.
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