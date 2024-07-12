Уряд виділив майже 2 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова

Сьогодні, 12 липня, український уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

Для Харкова виділять гроші на відновлення теплопостачання

Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку, — пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Поширити

Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ, — підкреслив Шмигаль. Поширити

Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону

Мер Харкова Ігор Терехов назвав пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону відхід від централізованого опалення.

Терехов нагадав, що через брак електроенергії, спричинений масованими обстрілами критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон.

Практично відразу, за його словами, комунальники почали підготовку до наступного.

Мер міста зауважив, що наразі розробляється план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.