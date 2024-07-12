Правительство выделило почти 2 млрд грн на восстановление теплоснабжения Харькова

Сегодня, 12 июля, украинское правительство выделило почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова.
Главные тезисы
- Правительство выделило более 2 миллиардов гривен на восстановление теплоснабжения Харькова в рамках гранта от Всемирного банка.
- Мэр города Харькова планирует подготовку к следующему отопительному сезону, акцентируя внимание на переходе к автономным котельным для микрорайонов.
- Будут закуплены необходимые материалы и оборудование для обеспечения надлежащего функционирования системы теплоснабжения в городе.
- Делается акцент на усилении защиты энергетических объектов и возобновлении работы тепловых электростанций в Харькове.
- Дифференцирование сети теплоснабжения и переход к автономным системам являются важными шагами для обеспечения безопасности и эффективности теплоснабжения.
Для Харькова выделят деньги на возобновление теплоснабжения
Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.
Как Харьков будут готовить к следующему отопительному сезону
Мэр Харькова Игорь Терехов назвал приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону отход от централизованного отопления.
Терехов напомнил, что из-за нехватки электроэнергии, вызванной массированными обстрелами критической инфраструктуры, в Харькове пришлось досрочно завершить этот отопительный сезон.
Практически сразу, по его словам, коммунальщики начали подготовку к следующему.
Мэр города отметил, что в настоящее время разрабатывается план действий, который будут соблюдаться в период подготовки к отопительному сезону. В частности, это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.
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