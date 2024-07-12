Правительство выделило почти 2 млрд грн на восстановление теплоснабжения Харькова

Сегодня, 12 июля, украинское правительство выделило почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова.

Для Харькова выделят деньги на возобновление теплоснабжения

Выделяем сегодня еще 1,9 млрд. гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка, — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Поделиться

Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

Также идет работа над усилением защиты энергетических объектов и возобновлением работы ТЭЦ, — подчеркнул Шмигаль. Поделиться

Как Харьков будут готовить к следующему отопительному сезону

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону отход от централизованного отопления.

Терехов напомнил, что из-за нехватки электроэнергии, вызванной массированными обстрелами критической инфраструктуры, в Харькове пришлось досрочно завершить этот отопительный сезон.

Практически сразу, по его словам, коммунальщики начали подготовку к следующему.

Мэр города отметил, что в настоящее время разрабатывается план действий, который будут соблюдаться в период подготовки к отопительному сезону. В частности, это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.