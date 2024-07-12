Правительство выделило почти 2 млрд грн на восстановление теплоснабжения Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство выделило почти 2 млрд грн на восстановление теплоснабжения Харькова

Денис Шмыгаль
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Сегодня, 12 июля, украинское правительство выделило почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова.

Главные тезисы

  • Правительство выделило более 2 миллиардов гривен на восстановление теплоснабжения Харькова в рамках гранта от Всемирного банка.
  • Мэр города Харькова планирует подготовку к следующему отопительному сезону, акцентируя внимание на переходе к автономным котельным для микрорайонов.
  • Будут закуплены необходимые материалы и оборудование для обеспечения надлежащего функционирования системы теплоснабжения в городе.
  • Делается акцент на усилении защиты энергетических объектов и возобновлении работы тепловых электростанций в Харькове.
  • Дифференцирование сети теплоснабжения и переход к автономным системам являются важными шагами для обеспечения безопасности и эффективности теплоснабжения.

Для Харькова выделят деньги на возобновление теплоснабжения

Выделяем сегодня еще 1,9 млрд. гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка, — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

Также идет работа над усилением защиты энергетических объектов и возобновлением работы ТЭЦ, — подчеркнул Шмигаль.

Как Харьков будут готовить к следующему отопительному сезону

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону отход от централизованного отопления.

Терехов напомнил, что из-за нехватки электроэнергии, вызванной массированными обстрелами критической инфраструктуры, в Харькове пришлось досрочно завершить этот отопительный сезон.

Практически сразу, по его словам, коммунальщики начали подготовку к следующему.

Мэр города отметил, что в настоящее время разрабатывается план действий, который будут соблюдаться в период подготовки к отопительному сезону. В частности, это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.

Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, которые будут обеспечивать относительную безопасность работы этого оборудования, — рассказал Терехов.

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