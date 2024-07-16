Что известно о вероятности финансирования восстановления Украины за счет российских олигархов

В материале издания отмечается, что по некоторым оценкам, стоимость послевоенного восстановления Украины достигает полутриллиона долларов.

Авторы особого внимания материала заслуживает концепция, согласно которой, будет создан новый фонд прямых инвестиций, что позволило бы разблокировать десятки миллиардов долларов.

Отмечается, что речь идет о российских олигархах, которые добровольно, за свой счет инвестировали часть собственного состояния в восстановление Украины в обмен на снятие персональных санкций.

Разрушенный армией дом в Харьковской области

Согласно последней оценке стоимости замороженных активов российских олигархов, их сумма составляет 58 млрд долларов.

Что известно о функционировании предполагаемого фонда по восстановлению Украины

Подчеркивается, что реальная сумма этих скрытых по всему миру активов может быть гораздо больше.

Пилотная программа предложенного фонда изначально будет направлена на часть этих денег – до 20 млрд. долларов.

Сумма каждого взноса должна составлять значительный процент от общего состояния каждого инвестора, которое, как ожидается, будет исчисляться многомиллиардными суммами.

В материале издания отмечается, что созданный на базе этого механизма фонд может функционировать как фонд развития, который будет инвестировать в восстановление Украины, в частности, в проекты реконструкции жилых домов, энергетические объекты и транспортную инфраструктуру.

Потенциальные инвесторы будут проходить строгую проверку на соответствие правилам и положениям и будут утверждаться группой Ермак-Макфол.

Журналисты отмечают, что определенные инвесторы получат от Украины отмену существующих санкций, что позволит им перевести свои инвестиции в фонд.

Только после окончания войны и ликвидации фонда – вероятно, через десять или более лет – будут распределены основные депозиты и потенциальные доходы или убытки.

Таким образом, фонд напрямую связывал бы долгосрочные финансовые интересы инвесторов путем восстановления Украины.

Управлять фондом может независимый совет, в составе которого будут известны мировые лидеры.

Надежные гарантии предотвратят злоупотребление или незаконное присвоение средств, а также гарантируют, что инвестиции будут направлены только на утвержденные приоритетные проекты гражданской реконструкции. Плата за управление фондом будет минимальной.