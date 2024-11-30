Российский олигарх Алишер Усманов вновь был избран президентом Международной федерации фехтования.
Главные тезисы
- Российский олигарх Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования, набрав 120 голосов на выборах.
- Усманов находится под санкциями ЕС из-за связей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
- Правоохранительные органы Хорватии расследуют исчезновение яхты, принадлежащей Усманову, и задержали четырех граждан по подозрению в нарушении законодательства.
- Яхта Irina VU, принадлежащая Усманову, стоимостью около 5 млн. евро, пропала после плавания в турецкий порт Дидим.
- Назначение Усманова на пост главы федерации вызвало волну интереса и возмущения в связи с его санкциями и активами.
Что известно о назначении Усманова президентом Международной федерации фехтования
Выборы нового президента федерации проходили в Ташкенте. В частности, по результатам голосования Усманов набрал 120 голосов, в то время как его ближайший конкурент — президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг — всего 26.
Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил полномочия.
71-летний Усманов находится под санкциями ЕС. В своем решении добавить его в список в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС описал Усманова, имеющего "особо тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.
На прошлый год Усманов занимал 91 место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 20,7 миллиарда долларов.
Что известно о нахождении Усманова под санкциями ЕС
Правоохранительные органы Хорватии объявили результаты исчезновения роскошной яхты Irina VU, которая, как и ее владелец Алишер Усманов, находилась под западными санкциями.
Следствие по подозрению в нарушении законодательства Хорватии задержало четырех граждан страны.
Уголовным расследованием установлено, что 58-летний мужчина, первый подозреваемый как капитан, устроил трех других людей в возрасте от 34 до 50 лет вместе с еще двумя другими "пассажирами" на судно Irina VU.
Они вышли в международные воды в октябре 2022 года. При задержании капитану было доложено о международной мере по ограничению активов.
Однако, по информации издания, директора яхт-клуба, из которого пропало судно, среди задержанных нет.
Во время допроса задержанные утверждали, что не знали об аресте яхты, а также уверяли, что на судне не было никакой пломбы, которую ставят, когда опечатывают судно.
35-метровая яхта Irina VU стоимостью около 5 млн. евро была зарегистрирована в 2012 году в Сплите. По данным открытых источников, судно вышло из порта Бетина 6 октября, а уже 9 октября зашло в турецкий порт Дидим. Там яхта стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.
На днях в хорватский порт зашла яхта, которая, по словам приближенного к власти источника, должна была притворяться судном российского олигарха.
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