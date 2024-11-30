Что известно о назначении Усманова президентом Международной федерации фехтования

Выборы нового президента федерации проходили в Ташкенте. В частности, по результатам голосования Усманов набрал 120 голосов, в то время как его ближайший конкурент — президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг — всего 26.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил полномочия.

Подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов

71-летний Усманов находится под санкциями ЕС. В своем решении добавить его в список в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС описал Усманова, имеющего "особо тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлый год Усманов занимал 91 место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 20,7 миллиарда долларов.

Что известно о нахождении Усманова под санкциями ЕС

Правоохранительные органы Хорватии объявили результаты исчезновения роскошной яхты Irina VU, которая, как и ее владелец Алишер Усманов, находилась под западными санкциями.

Следствие по подозрению в нарушении законодательства Хорватии задержало четырех граждан страны.

Уголовным расследованием установлено, что 58-летний мужчина, первый подозреваемый как капитан, устроил трех других людей в возрасте от 34 до 50 лет вместе с еще двумя другими "пассажирами" на судно Irina VU.

Они вышли в международные воды в октябре 2022 года. При задержании капитану было доложено о международной мере по ограничению активов.

Однако, по информации издания, директора яхт-клуба, из которого пропало судно, среди задержанных нет.

Во время допроса задержанные утверждали, что не знали об аресте яхты, а также уверяли, что на судне не было никакой пломбы, которую ставят, когда опечатывают судно.

Здесь ничего не понятно и всё понятно. Люди без проблем уехали из страны, прошли все учреждения, все инстанции должным образом. Очевидно, что-то в системе не сработало. Думаю, их вызвали к разбору полетов. Это опасение действительно немного странно, — отметил судебный эксперт по морскому транспорту Дамир Вишич. Поделиться

35-метровая яхта Irina VU стоимостью около 5 млн. евро была зарегистрирована в 2012 году в Сплите. По данным открытых источников, судно вышло из порта Бетина 6 октября, а уже 9 октября зашло в турецкий порт Дидим. Там яхта стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

На днях в хорватский порт зашла яхта, которая, по словам приближенного к власти источника, должна была притворяться судном российского олигарха.