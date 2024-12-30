Хімічні підприємства мільярдерів РФ допомогають Кремлю у війні проти України
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Економіка
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Хімічні підприємства мільярдерів РФ допомогають Кремлю у війні проти України

Хімпідприємство у РФ
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Джерело:  Reuters

Пов'язані з російськими мільярдерами хімічні підприємства відіграють значну роль у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України. 

Головні тези:

  • Хімпідприємства під контролем російських мільярдерів поставляють понад 75% хімречовин для виробництва вибухівки для злочинної армії РФ.
  • Хімзаводи олігархів РФ забезпечують військові потреби армії РФ компонентами для виробництва боєприпасів.
  • Деякі компанії стверджують, що поставляють лише цивільну продукцію, але дослідження свідчить про використання їхньої продукції у військових цілях.

Як хімпідприємства під контролем російських мільярдерів допомогають Кремлю у веденні війни проти України

За результатами аналізу, проведеного журналістами Reuters, було встановлено, що хімзаводи, які частково або повністю перебувають під контролем таких російських мільярдерів, як Роман Абрамович, Вагіт Алекперов, Дмитро Мазепін, Андрій Мельниченко та Іскандер Махмудов, здійснили понад 75% від усіх поставок хімречовин для виробництва вибухівки на потреби злочинної армії РФ.

Зазначається, що поставки здійснювались з початку повномасштабного вторгнення в Україну й до вересня 2024 року.

Зокрема, 5 хімпідприємств під контролем російських мільярдерів здійснювали виробництво і поставки компонентів RDX і HMX для артилерійських снарядів та ракет.

Ці мільярдери перебувають під західними санкціями, однак цього не можна сказати про їхні підприємства.

Хімзаводи російських олігархів постачають компоненти для виготовлення зброї злочинній армії РФ
Хімзавод у РФ

У компаніях заявляють, що займаються поставками лише цивільної продукції, однак інформація про залізничні перевезення, а також податкові накладні свідчать про використання продукції у військових цілях.

Які компоненти хімзаводи мільярдерів РФ постачали злочинній армії РФ

Заводи "Єврохім" і "Уралхім", пов’язані з Мельниченком і Мазепіним, постачали азотну та оцтову кислоти, які використовують у вибухівці.

Водночас підприємства Алекперова та Абрамовича доправляли толуол — компонент для тротилу.

Анна Нагурні, експертка з логістичних мереж, наголошує, що цивільна хімічна промисловість РФ стала критичним компонентом військових зусиль Кремля.

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