Пов'язані з російськими мільярдерами хімічні підприємства відіграють значну роль у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Як хімпідприємства під контролем російських мільярдерів допомогають Кремлю у веденні війни проти України

За результатами аналізу, проведеного журналістами Reuters, було встановлено, що хімзаводи, які частково або повністю перебувають під контролем таких російських мільярдерів, як Роман Абрамович, Вагіт Алекперов, Дмитро Мазепін, Андрій Мельниченко та Іскандер Махмудов, здійснили понад 75% від усіх поставок хімречовин для виробництва вибухівки на потреби злочинної армії РФ.

Зазначається, що поставки здійснювались з початку повномасштабного вторгнення в Україну й до вересня 2024 року.

Зокрема, 5 хімпідприємств під контролем російських мільярдерів здійснювали виробництво і поставки компонентів RDX і HMX для артилерійських снарядів та ракет.

Ці мільярдери перебувають під західними санкціями, однак цього не можна сказати про їхні підприємства.

Хімзавод у РФ

У компаніях заявляють, що займаються поставками лише цивільної продукції, однак інформація про залізничні перевезення, а також податкові накладні свідчать про використання продукції у військових цілях.

Які компоненти хімзаводи мільярдерів РФ постачали злочинній армії РФ

Заводи "Єврохім" і "Уралхім", пов’язані з Мельниченком і Мазепіним, постачали азотну та оцтову кислоти, які використовують у вибухівці.

Водночас підприємства Алекперова та Абрамовича доправляли толуол — компонент для тротилу.

Анна Нагурні, експертка з логістичних мереж, наголошує, що цивільна хімічна промисловість РФ стала критичним компонентом військових зусиль Кремля.