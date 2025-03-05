Росія майже 7 тис разів застосувала проти України боєприпаси з хімічними речовинами

Росія від початку широкомасштабного вторгнення в Україну понад 6 900 разів застосувала боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.

Росія масово застосовує проти України заборонену хімічну зброю

За словами заступника начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковника Валерія Вебера, за час широкомасштабної війни надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною.

Командно-штабні навчання із кримінального переслідування за хімічні, бактеріологічні, радіаційні та ядерні (ХБРЯ) злочини пройшли у словацькому місті Жиліна за підтримки Служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії. Захід був спрямований на посилення спроможностей у кримінальному переслідуванні за хімічні, бактеріологічні, радіаційні та ядерні злочини.

Учасники навчань ознайомились з міжнародним досвідом, отримали поглиблені знання та розуміння правових інструментів, проаналізували національне та міжнародне законодавство (конвенції, поправки та інші зобов’язання), які діють у сфері переслідування за ХБРЯ злочини.

Основними боєприпасами, які використовує проти Збройних сил України Росія, стали хімічні гранати К-51, РГР, які містять газ «Сирень» — небезпечну хімічну речовину CS.

Із грудня 2023 року росіяни почали використовувати нову хімічну гранату РГ-Во, яка містить у собі хлорацетофенон або CN (відома як «Черемуха»). Хоча дратівлива дія вважається слабшою, ніж у CS, сама речовина є більш токсичною — хлорацетофенон в 3-10 разів небезпечніший за іритант.