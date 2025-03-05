Россия почти 7 тыс раз применила против Украины боеприпасы с химическими веществами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия почти 7 тыс раз применила против Украины боеприпасы с химическими веществами

Минобороны Украины
граната
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Россия с начала широкомасштабного вторжения в Украину более 6 900 раз применила боеприпасы, содержащие опасные химические вещества.

Главные тезисы

  • Россия с начала вторжения в Украину использовала более 6900 химических боеприпасов, создавая угрозу для украинских военных.
  • Украинским военнослужащим оказывается медицинская помощь после отравления опасными химическими веществами, подтверждая использование химического оружия.
  • Вооруженные силы России применяют запрещенное химическое оружие, включая гранаты РГ-Во с хлорацетофеноном.

Россия массово применяет против Украины запрещенное химическое оружие

По словам заместителя начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковника Валерия Вебера, за время широкомасштабной войны оказана медицинская помощь почти 3 400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом.

Командно-штабные учения по уголовному преследованию за химические, бактериологические, радиационные и ядерные (ХБРЯ) преступления прошли в словацком городе Жилина при поддержке Службы внешнеполитических инструментов Еврокомиссии. Мероприятие было направлено на усиление возможностей в уголовном преследовании за химические, бактериологические, радиационные и ядерные преступления.

Участники учений ознакомились с международным опытом, получили углубленные знания и понимание правовых инструментов, проанализировали национальное и международное законодательство (конвенции, поправки и другие обязательства), действующие в сфере преследования за ХБРЯ преступления.

Основными боеприпасами, которые использует против Вооруженных сил Украины Россия, стали химические гранаты К-51, РГР, содержащие газ «Сирень» — опасное химическое вещество CS.

С декабря 2023 года россияне начали использовать новую химическую гранату РГ-Во, которая включает в себя хлорацетофенон или CN (известная как «Черемуха»). Хотя раздражающее действие считается слабее, чем в CS, само вещество более токсичным — хлорацетофенон в 3-10 раз опаснее иританта.

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