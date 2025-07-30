Росія здійснила понад 10 тис хімічних атак проти ЗСУ з 2022 року

Служба безпеки України від початку повномасштабної війни задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак РФ проти Сил оборони України.
Головні тези:
- З початку повномасштабної війни Росія вчинила понад 10 тисяч хімічних атак проти ЗСУ, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.
- У хімічних атаках використовуються отруйні речовини, споряджені у гранати та ампули, які уражають органи дихання та зорові оболонки військових.
- Російські військові використовують хімічний терор для того, щоб змусити українських захисників вийти з оборонних позицій.
Хімічний терор: Росія масштабувала використання отруйних речовин проти ЗСУ
За даними спецслужби, йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати К-51, РГР та РГ-Во, споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії — CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).
Також непоодинокими є випадки застосування російськими загарбниками ампул із отруйною речовиною — хлорпікрином.
За матеріалами слідства, найбільшу кількість хімічних боєприпасів росіяни використовують у вигляді скидів із FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників.
Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання.
У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів.
Найбільше фактів застосування такої зброї російськими військовими зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
У спецслужбі також акцентували, що у межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора та всіх причетних до відповідальності.
Серед інших, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову — начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) збройних сил РФ.
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