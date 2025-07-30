Росія здійснила понад 10 тис хімічних атак проти ЗСУ з 2022 року

Служба безпеки України від початку повномасштабної війни задокументувала понад 10 тисяч хімічних атак РФ проти Сил оборони України.

Хімічний терор: Росія масштабувала використання отруйних речовин проти ЗСУ

За даними спецслужби, йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати К-51, РГР та РГ-Во, споряджені отруйними речовинами подразнювальної дії — CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Також непоодинокими є випадки застосування російськими загарбниками ампул із отруйною речовиною — хлорпікрином.

Використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993. Поширити

За матеріалами слідства, найбільшу кількість хімічних боєприпасів росіяни використовують у вигляді скидів із FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників.

Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання.

У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів.

Найбільше фактів застосування такої зброї російськими військовими зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

З метою документування і притягнення росіян до відповідальності за ці злочини, СБУ не тільки розслідує власні кримінальні провадження, а й залучає до документування цих фактів профільні міжнародні організації. Поширити

У спецслужбі також акцентували, що у межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора та всіх причетних до відповідальності.