Российские истребители с 2014 года более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии

Военно-воздушные силы Эстонии заявили, что с 2014 года российские военные самолеты более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии.
Главные тезисы
- Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии более 40 раз с 2014 года.
- НАТО регулярно осуществляет патрулирование воздушного пространства у границ Эстонии для контроля над российскими самолетами.
- Количество нарушений достигло пика в 2016 году, но с 2019 года сократилось до пяти случаев в год.
Самолеты РФ более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии
Нарушения начали фиксировать с 2014 года, когда НАТО расширило свою ротационную миссию по патрулированию воздушного пространства Балтии на Эстонию после оккупации Россией Крыма.
Количество вторжений в воздушное пространство Эстонии достигло пика в 2016 году — 10 случаев, и с 2019 года составляет пять или меньше.
В 2023 и 2024 годах нарушений не фиксировалось.
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что перехватили самолеты.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.
