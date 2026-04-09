"Вредит авторитету НАТО больше Путина". Павел жестко раскритиковал заявления Трампа

Президент Чехии Петр Павел осудил недавние критические заявления своего американского коллеги Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО.
Главные тезисы
- Павел уверен, что критика Трампа вредит авторитету НАТО больше, чем это делает Владимир Путин.
- Чешский президент подчеркнул, что НАТО основана на принципах сдерживания и коллективной обороны.
Заявление чешского президента приводит Seznam Zpráv.
Павел убежден, что своими критическими заявлениями Трамп вредит авторитету НАТО больше, чем делает хозяин Кремля Владимир Путин.
Павел также подчеркнул, что НАТО основана на принципах сдерживания и коллективной обороны.
Президент Чехии отметил, что критика Трампа не учитывает тот факт, что НАТО является оборонным альянсом, а "не альянсом, который будет автоматически оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории".
По его словам, европейские союзники "изначально не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве".
Лишь когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всего НАТО, — сказал он, назвав это "несправедливым".
На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.
