Китає планує передати Ірану секретну військову допомогу

Як вдалося дізнатися американській розвідці, китайська влада має намір передати іранському режиму нові системи протиповітряної оборони. Це може статися протягом наступних кількох тижнів.

Китай продовжує посилювати Іран у війні проти США

Згідно з даними американської розвідки, Пекін планує передати Тегерану переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

Що важливо розуміти, вони є вкрай небезпечними саме для низьколітаючої авіації.

Інсайдери ЗМІ звертають увагу на те, що такі системи вже використовувалися на Близькому Сході після початку бойових дій 28 лютого.

Що також цікаво, просто зараз президент США Дональд Трамп готується до візиту в Пекін, де повинен зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Як стверджують анонімни джерела, Китай може використовувати треті країни для маскування походження поставок.

Американські розвідники дійшли висновку, що іранський режим може використати тимчасове припинення вогню для відновлення військового потенціалу.

У цьому процесі він насамперед розраховує на своїх головних союзників — Росію та Китай.

Ні для кого не секрет, що Пекін уже постачає Тегерану технології подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.