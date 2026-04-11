Трамп наказав готуватися до другого раунду війни проти Ірану
Трамп готовий продовжити війну на Близькому Сході
Джерело:  The New York Post

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив ЗМІ, що наказав американським військовим кораблям перезаряджатися "найкращими боєприпасами" для відновлення ударів по Ірану, якщо мирні переговори завершаться провалом.

  • Трамп продовжує публічно залякувати Іран продовженням війни.
  • Результати мирних перемовин будуть відомі уже незабаром.

Журналісти звертають увагу на те, що незабаром в Пакистані повинні пройти мирні перемовини між Вашингтоном та Тегераном.

Американську сторону представлять віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

ЗМІ вже поцікавилися у президента США, чи розраховує він на успіх цієї зустрічі.

За словами очільника Білого дому, про це стане відомо "приблизно за 24 години".

На цьому тлі Трамп чітко дав зрозуміти, що налаштований розблокувати Ормузьку протоку силою, якщо переговори не принесуть бажаного результату.

Президент США наголосив, що його армія уже розпочала процес перезавантаження для продовження війни на Близькому Сході.

Ми завантажуємо на кораблі найкращі боєприпаси, найкращу зброю з усіх коли-небудь створених — навіть кращу, ніж використовували до того. І якщо в нас не буде угоди, ми її використаємо, і ми використаємо її дуже ефективно.

Дональд Трамп

Президент США

