Трамп наказав готуватися до другого раунду війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив ЗМІ, що наказав американським військовим кораблям перезаряджатися "найкращими боєприпасами" для відновлення ударів по Ірану, якщо мирні переговори завершаться провалом.

Трамп готовий продовжити війну на Близькому Сході

Журналісти звертають увагу на те, що незабаром в Пакистані повинні пройти мирні перемовини між Вашингтоном та Тегераном.

Американську сторону представлять віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

ЗМІ вже поцікавилися у президента США, чи розраховує він на успіх цієї зустрічі.

За словами очільника Білого дому, про це стане відомо "приблизно за 24 години".

На цьому тлі Трамп чітко дав зрозуміти, що налаштований розблокувати Ормузьку протоку силою, якщо переговори не принесуть бажаного результату.

Президент США наголосив, що його армія уже розпочала процес перезавантаження для продовження війни на Близькому Сході.