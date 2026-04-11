Трамп планує продовжити виняток на купівлю російської нафти

Згідно з даними інсайдерів Reuters, команда президента США Дональда Трампа має намір пролонгувати дію винятку, що дає можливість країнам купувати частину підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів.

Журналісти звертають увагу на те, що Міністерство фінансів США з середини березня дозволяє закупівлі російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

Що важливо розуміти, це відбувається в межах 30-денного винятку, що спливає 11 квітня.

За словами анонімних джерел, глава американського Мінфіну Скотт Бессент уже провів зустріч з Трампом в Овальному кабінеті з цього приводу.

У центрі їхньої уваги було саме пролонгування винятку для російської нафти — президент США та міністр фінансів вирішили, що це дійсно варто зробити.

Ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове закриття Ормузької протоки, через яку до конфлікту щодня проходило близько 20% світових поставок нафти й газу.

Як зазначають економісти, стрімкий ріст цін на пальне є серйозною проблемою для президент США та усієї Республіканської партії, особливо напередодні проміжних виборів у листопаді.