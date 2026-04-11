Трамп планує продовжити виняток на купівлю російської нафти

Згідно з даними інсайдерів Reuters, команда президента США Дональда Трампа має намір пролонгувати дію винятку, що дає можливість країнам купувати частину підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів.
Головні тези:
- Дія винятку для Росії з боку США спливає вже 11 квітня.
- Трамп і Бессент дійшли висновку, що це рішення треба пролонгувати.
Що відомо про плани Трампа щодо нафти РФ
Журналісти звертають увагу на те, що Міністерство фінансів США з середини березня дозволяє закупівлі російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.
Що важливо розуміти, це відбувається в межах 30-денного винятку, що спливає 11 квітня.
За словами анонімних джерел, глава американського Мінфіну Скотт Бессент уже провів зустріч з Трампом в Овальному кабінеті з цього приводу.
У центрі їхньої уваги було саме пролонгування винятку для російської нафти — президент США та міністр фінансів вирішили, що це дійсно варто зробити.
Як зазначають економісти, стрімкий ріст цін на пальне є серйозною проблемою для президент США та усієї Республіканської партії, особливо напередодні проміжних виборів у листопаді.
