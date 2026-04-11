Трамп планує продовжити виняток на купівлю російської нафти
Згідно з даними інсайдерів Reuters, команда президента США Дональда Трампа має намір пролонгувати дію винятку, що дає можливість країнам купувати частину підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів.

  • Дія винятку для Росії з боку США спливає вже 11 квітня.
  • Трамп і Бессент дійшли висновку, що це рішення треба пролонгувати.

Що відомо про плани Трампа щодо нафти РФ

Журналісти звертають увагу на те, що Міністерство фінансів США з середини березня дозволяє закупівлі російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі.

Що важливо розуміти, це відбувається в межах 30-денного винятку, що спливає 11 квітня.

За словами анонімних джерел, глава американського Мінфіну Скотт Бессент уже провів зустріч з Трампом в Овальному кабінеті з цього приводу.

У центрі їхньої уваги було саме пролонгування винятку для російської нафти — президент США та міністр фінансів вирішили, що це дійсно варто зробити.

Ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове закриття Ормузької протоки, через яку до конфлікту щодня проходило близько 20% світових поставок нафти й газу.

Як зазначають економісти, стрімкий ріст цін на пальне є серйозною проблемою для президент США та усієї Республіканської партії, особливо напередодні проміжних виборів у листопаді.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні
Рютте
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер публічно присоромив Трампа та Путіна через ситуацію в енергетиці
Стармер
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Син Байдена викликав синів Трампа на бій у клітці — відео
Гантер Байден налаштований битися з синами Трампа

