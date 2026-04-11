Трамп планирует продлить исключение на покупку российской нефти
Источник:  Reuters

Согласно данным инсайдеров Reuters, команда президента США Дональда Трампа намерена пролонгировать действие исключения, что позволяет странам покупать часть подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов.

  • Действие исключения для России со стороны США истекает уже 11 апреля.
  • Трамп и Бессент пришли к выводу, что это решение нужно пролонгировать.

Что известно о планах Трампа касательно нефти РФ

Журналисты обращают внимание на то, что Министерство финансов США с середины марта разрешает закупки российской нефти, которая уже находится в море.

Что важно понимать, это происходит в пределах истекающего 11 апреля 30-дневного исключения.

По словам анонимных источников, глава американского Минфина Скотт Бессент уже провел встречу с Трампом в Овальном кабинете по этому поводу.

В центре их внимания была именно пролонгация исключения для российской нефти — президент США и министр финансов решили, что это действительно стоит сделать.

Цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива, по которому до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Как отмечают экономисты, стремительный рост цен на топливо является серьезной проблемой для президента США и всей Республиканской партии, особенно в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне
Рютте нашел подход к Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер публично пристыдил Трампа и Путина из-за ситуации в энергетике
Стармер пожаловался на действия Трампа и Путина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Сын Байдена вызвал сыновей Трампа на бой в клетке — видео
Хантер Байден настроен сразиться с сыновьями Трампа

