Трамп планирует продлить исключение на покупку российской нефти

Согласно данным инсайдеров Reuters, команда президента США Дональда Трампа намерена пролонгировать действие исключения, что позволяет странам покупать часть подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов.
Главные тезисы
- Действие исключения для России со стороны США истекает уже 11 апреля.
- Трамп и Бессент пришли к выводу, что это решение нужно пролонгировать.
Что известно о планах Трампа касательно нефти РФ
Журналисты обращают внимание на то, что Министерство финансов США с середины марта разрешает закупки российской нефти, которая уже находится в море.
Что важно понимать, это происходит в пределах истекающего 11 апреля 30-дневного исключения.
По словам анонимных источников, глава американского Минфина Скотт Бессент уже провел встречу с Трампом в Овальном кабинете по этому поводу.
В центре их внимания была именно пролонгация исключения для российской нефти — президент США и министр финансов решили, что это действительно стоит сделать.
Как отмечают экономисты, стремительный рост цен на топливо является серьезной проблемой для президента США и всей Республиканской партии, особенно в преддверии промежуточных выборов в ноябре.
