Трамп планирует продлить исключение на покупку российской нефти

Что известно о планах Трампа касательно нефти РФ

Журналисты обращают внимание на то, что Министерство финансов США с середины марта разрешает закупки российской нефти, которая уже находится в море.

Что важно понимать, это происходит в пределах истекающего 11 апреля 30-дневного исключения.

По словам анонимных источников, глава американского Минфина Скотт Бессент уже провел встречу с Трампом в Овальном кабинете по этому поводу.

В центре их внимания была именно пролонгация исключения для российской нефти — президент США и министр финансов решили, что это действительно стоит сделать.

Цены на нефть резко выросли после начала войны с Ираном из-за частичного закрытия Ормузского пролива, по которому до конфликта ежедневно проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Как отмечают экономисты, стремительный рост цен на топливо является серьезной проблемой для президента США и всей Республиканской партии, особенно в преддверии промежуточных выборов в ноябре.