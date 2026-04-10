Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне
Рютте нашел подход к Трампу
Источник:  Politico

Как утверждают инсайдеры издания Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден постоянно прибегать к манипуляциям в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Мол, он это делает только для того, чтобы Украина не потеряла доступ к американскому оружию и победила Россию.

  • Рютте убежден, что способность НАТО помогать Украине зависит от его умения общаться с Трампом.
  • Генсек использует лесть как инструмент в отношениях с президентом США.

Недавно западные СМИ публиковали статьи о том, что члены НАТО возмущены одобрительными отзывами генсека Альянса на решения Дональда Трампа.

Однако, как оказалось, лесть Марка Рютте в адрес президента США звучит только ради того, чтобы он окончательно не бросил Украину на произвол судьбы в войне с Россией.

По мнению генерального секретаря, способность НАТО помогать Украине напрямую зависит от его умения успокаивать Дональда Трампа.

Внимание сосредоточено на том, что лучше для Украины. Если Марк едет туда и дает президенту возможность высказаться, это снимает часть давления, и если это означает, что США будут продолжать продавать оружие Украине и продолжать делиться разведывательными данными, то он принимает правильные решения, — объяснил неочевидную логику Рютте один из инсайдеров.

Как считает сам генсек НАТО, приторная публичная лесть в адрес Трампа — это мизерная цена, которую нужно заплатить за победу Украины в войне.

