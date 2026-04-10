Генсек НАТО манипулирует Трампом ради победы Украины в войне

Как утверждают инсайдеры издания Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден постоянно прибегать к манипуляциям в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Мол, он это делает только для того, чтобы Украина не потеряла доступ к американскому оружию и победила Россию.
Главные тезисы
- Рютте убежден, что способность НАТО помогать Украине зависит от его умения общаться с Трампом.
- Генсек использует лесть как инструмент в отношениях с президентом США.
Рютте нашел подход к Трампу
Недавно западные СМИ публиковали статьи о том, что члены НАТО возмущены одобрительными отзывами генсека Альянса на решения Дональда Трампа.
Однако, как оказалось, лесть Марка Рютте в адрес президента США звучит только ради того, чтобы он окончательно не бросил Украину на произвол судьбы в войне с Россией.
По мнению генерального секретаря, способность НАТО помогать Украине напрямую зависит от его умения успокаивать Дональда Трампа.
Как считает сам генсек НАТО, приторная публичная лесть в адрес Трампа — это мизерная цена, которую нужно заплатить за победу Украины в войне.
