Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні

Як стверджують інсайдери видання Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вимушений постійно вдаватися до хитрощів у стосунках з американським лідером Дональдом Трампом. Мовляв, він це робить лише для того, щоб Україна не втратила доступ до американської зброї і врешті перемогла Росію.

Рютте знайшов власний підхід до Трампа

Не так давно західні ЗМІ публікували статті про те, що члени НАТО обурені схвальними відгуками генсека Альянсу на рішення Дональда Трампа.

Однак, як виявилося, лестощі Марка Рютте на адресу президента США лунають лише заради того, щоб він остатончно не кинув Україну напризволяще у війні з Росією.

На переконання генерального секретаря, здатність НАТО допомагати Україні безпосередньо залежить від його вміння заспокоювати Дональда Трампа.

Увага зосереджена на тому, що найкраще для України. Якщо Марк їде туди і дає президенту можливість висловитися, це знімає частину тиску, і якщо це означає, що США продовжуватимуть продавати зброю Україні та продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними, то він приймає правильні рішення, — пояснив неочевидну логіку Рютте один із інсайдерів.

Як вважає сам генсек НАТо, приторні публічні лестощі на адресу Трампа — це мізерна ціна, яку треба заплатити за перемогу України у війні.