Як стверджують інсайдери видання Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вимушений постійно вдаватися до хитрощів у стосунках з американським лідером Дональдом Трампом. Мовляв, він це робить лише для того, щоб Україна не втратила доступ до американської зброї і врешті перемогла Росію.
Головні тези:
- Рютте переконаний, що здатність НАТО допомагати Україні залежить від його вміння спілкуватис з Трампом.
- Генсек використовує лестощі як інструмент у стосунках із президентом США.
Рютте знайшов власний підхід до Трампа
Не так давно західні ЗМІ публікували статті про те, що члени НАТО обурені схвальними відгуками генсека Альянсу на рішення Дональда Трампа.
Однак, як виявилося, лестощі Марка Рютте на адресу президента США лунають лише заради того, щоб він остатончно не кинув Україну напризволяще у війні з Росією.
На переконання генерального секретаря, здатність НАТО допомагати Україні безпосередньо залежить від його вміння заспокоювати Дональда Трампа.
Як вважає сам генсек НАТо, приторні публічні лестощі на адресу Трампа — це мізерна ціна, яку треба заплатити за перемогу України у війні.
