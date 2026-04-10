Генсек НАТО дурить Трампа заради перемоги України у війні
Категорія
Політика
Дата публікації

Рютте
Джерело:  Politico

Як стверджують інсайдери видання Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вимушений постійно вдаватися до хитрощів у стосунках з американським лідером Дональдом Трампом. Мовляв, він це робить лише для того, щоб Україна не втратила доступ до американської зброї і врешті перемогла Росію.

Головні тези:

  • Рютте переконаний, що здатність НАТО допомагати Україні залежить від його вміння спілкуватис з Трампом.
  • Генсек використовує лестощі як інструмент у стосунках із президентом США.

Рютте знайшов власний підхід до Трампа

Не так давно західні ЗМІ публікували статті про те, що члени НАТО обурені схвальними відгуками генсека Альянсу на рішення Дональда Трампа.

Однак, як виявилося, лестощі Марка Рютте на адресу президента США лунають лише заради того, щоб він остатончно не кинув Україну напризволяще у війні з Росією.

На переконання генерального секретаря, здатність НАТО допомагати Україні безпосередньо залежить від його вміння заспокоювати Дональда Трампа.

Увага зосереджена на тому, що найкраще для України. Якщо Марк їде туди і дає президенту можливість висловитися, це знімає частину тиску, і якщо це означає, що США продовжуватимуть продавати зброю Україні та продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними, то він приймає правильні рішення, — пояснив неочевидну логіку Рютте один із інсайдерів.

Як вважає сам генсек НАТо, приторні публічні лестощі на адресу Трампа — це мізерна ціна, яку треба заплатити за перемогу України у війні.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?