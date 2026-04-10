Стармер публично пристыдил Трампа и Путина из-за ситуации в энергетике

По словам британского лидера Кира Стармера, он устал от того, что действия американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина влекут за собой стремительный рост цен на энергносители.

Стармер пожаловался на действия Трампа и Путина

С заявлением на этот счет британский лидер выступил во время своего визита на Ближний Восток.

По словам Кира Стармера, его страна должна обрести энергетическую независимость на фоне геополитической нестабильности.

Меня утомило, что семьи по всей стране видят, как их счета за энергию то растут, то падают, равно как и счета бизнеса — из-за действий Путина или Трампа в мире. И мы говорим людям и бизнесу: "Мы просто должны смириться с тем, что зависим от международного рынка". Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Что важно понимать, на фоне последних событий на мировом энергетическом рынке власти Латвии предложили на три месяца снизить цены на ж/д билеты.

Это, мол, может помочь населению пройти период удорожания бензина и горючего.

Более того, сразу несколько министров финансов стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыли энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо из-за войны с Ираном.