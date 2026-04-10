Стармер публично пристыдил Трампа и Путина из-за ситуации в энергетике

По словам британского лидера Кира Стармера, он устал от того, что действия американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина влекут за собой стремительный рост цен на энергносители.
Главные тезисы
- Кир Стармер выступает за энергетическую независимость Британии.
- Рост цен на энергоносители спровоцировал новый кризис в Европе и за ее пределами.
Стармер пожаловался на действия Трампа и Путина
С заявлением на этот счет британский лидер выступил во время своего визита на Ближний Восток.
По словам Кира Стармера, его страна должна обрести энергетическую независимость на фоне геополитической нестабильности.
Что важно понимать, на фоне последних событий на мировом энергетическом рынке власти Латвии предложили на три месяца снизить цены на ж/д билеты.
Это, мол, может помочь населению пройти период удорожания бензина и горючего.
Более того, сразу несколько министров финансов стран ЕС призывают ввести налог на сверхприбыли энергетических компаний в ответ на рост цен на топливо из-за войны с Ираном.
