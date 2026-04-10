Орест Мандзий возглавил Государственную таможенную службу Украины

Орест Мандзий стал главой ГТСУ

С официальным заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

По ее словам, Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что новый глава ГТСУ продолжит реформы таможенной службы.

Одна из его главных задач — формирование современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной возможности таможенной службы, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Кто такой Орест Мандзий

Он родился во Львове и получил там высшее юридическое образование.

Магистерскую степень имеет по специальности "Публичное управление и администрирование".

До назначения на пост главу ГТСУ он работал руководителем подразделения в Национальном антикоррупционном бюро.