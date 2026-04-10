Орест Мандзий возглавил Государственную таможенную службу Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Юлия Свириденко
Читати українською

10 апреля стало известно, что Кабинет Министров Украины назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.

Главные тезисы

  • Орест Мандзий имеет высшее юридическое образование и опыт работы в Национальном антикоррупционном бюро.
  • Одной из главных задач главы ГТСУ является модернизация таможенной системы для обеспечения финансовой устойчивости государства.

С официальным заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.

Правительство назначило главой Государственной таможенной службы Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес Министр финансов Сергей Марченко.

Премьер-министр Украины

По ее словам, Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что новый глава ГТСУ продолжит реформы таможенной службы.

Одна из его главных задач — формирование современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.

Рассчитываем на последовательную работу по реализации этих изменений и дальнейшее усиление институциональной возможности таможенной службы, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Кто такой Орест Мандзий

Он родился во Львове и получил там высшее юридическое образование.

Магистерскую степень имеет по специальности "Публичное управление и администрирование".

До назначения на пост главу ГТСУ он работал руководителем подразделения в Национальном антикоррупционном бюро.

В НАБУ он работал с марта 2017 года. До этого — в различных подразделениях МВД, таких как Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и подразделения по борьбе с экономической преступностью.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Дарницкая ТЭЦ является частью плана устойчивости Киева — Свириденко
Свириденко раскрыла новый план для Киева
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Американо-украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию — Свириденко
Юлия Свириденко
Свириденко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин хочет сформировать буферную зону вдоль всей границы Украины
Зеленский предупредил о новых планах Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?