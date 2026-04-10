Орест Мандзий возглавил Государственную таможенную службу Украины

10 апреля стало известно, что Кабинет Министров Украины назначил Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы.
Главные тезисы
- Орест Мандзий имеет высшее юридическое образование и опыт работы в Национальном антикоррупционном бюро.
- Одной из главных задач главы ГТСУ является модернизация таможенной системы для обеспечения финансовой устойчивости государства.
Орест Мандзий стал главой ГТСУ
С официальным заявлением по этому поводу выступила глава Кабинета Министров Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, Кабинет министров Украины рассчитывает на то, что новый глава ГТСУ продолжит реформы таможенной службы.
Одна из его главных задач — формирование современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства.
Кто такой Орест Мандзий
Он родился во Львове и получил там высшее юридическое образование.
Магистерскую степень имеет по специальности "Публичное управление и администрирование".
До назначения на пост главу ГТСУ он работал руководителем подразделения в Национальном антикоррупционном бюро.
